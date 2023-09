Vela, podi e piazzamenti degli atleti del Garda ai Campionati giovanili Singolo di Ravenna

martedì, 5 settembre 2023

Marina di Ravenna – Gran finale a Marina di Ravenna per i Campionati Italiani Giovanili Singolo FIV Kinder Joy of moving, supportati dagli sponsor locali: Quick e Gruppo Camst e organizzata su mandato della Federvela dal Circolo Velico Ravennate, Adriatico Wind Club e la collaborazione del Circolo Velico Punta Marina.

Un’altra giornata di grande vela con vento di Bora che ha soffiato sin dal mattino intorno a 15nodi, con qualche raffica a 18 nodi, e una onda formata particolarmente impegnativa, che ha fatto divertire i 550 giovani atleti in regata, divisi nelle flotte Gold e Silver dopo le selezioni dei primi due giorni. Due prove portate a termine per le classi Laser (ILCA 4 e ILCA 6), tre per gli Optimist.

L’onda frangente provocata dal vento di Nord Est sulla spiaggia di Punta Marina a nord delle dighe del porto di Ravenna ha reso impossibile l’uscita delle tavole a vela: iQFOiL e Techno 293 hanno concluso senza prove lasciando valida la classifica del giorno precedente.

La premiazione al FIVillage è stata particolarmente partecipata, dai saluti del Presidente FIV Francesco Ettorre e del Presidente del comitato organizzatore Matteo Plazzi, vicepresidente del Circolo Velico Ravennate. Poi Manlio De Boni, presidente del Comitato XI Zona FIV, Giovanni Forani presidente Adriatico Wind Club e Federica Zumagnini presidentessa del Circolo Velico Punta Marina. E’ intervenuto anche il presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna, Daniele Rossi.

Sul palco applausi per i tre rappresentanti degli sponsor: Rita Novelli di Kinder Joy of moving, main sponsor FIV e title sponsor della manifestazione, Michele Marzucco della Quick e Stefania Cerreti del Gruppo Camst.

Sul palco e sul podio con atlete e atleti sono saliti i rispettivi allenatori, in un’atmosfera di grande condivisione sportiva a completamento di una stagione importante. Alla fine della cerimonia, il Presidente FIV Ettorre ha dichiarato chiusa la manifestazione, facendo partire l’ammaina bandiera accompagnata dalle note dell’inno di Mameli.

La festosa foto di gruppo di tutti i neo campioni italiani giovanili delle quattro classi divise in ben diciassette categorie, è l’immagine finale che resta negli occhi e nel cuore di tutti. Buon vento e buona scuola a tutti i giovani velisti. Di seguito tutti i podi Italiani Singoli FIV Kinder Joy of moving Marina di Ravenna 2023.

CLASSE OPTIMIST

Assoluto Maschile: campione italiano è Mattia De Martino (SV Barcola Grignano, Trieste), secondo Tommaso Geiger (CV Muggia), terzo Alessio Lucantoni (CV Portocivitanova).

Assoluto Femminile: campionessa italiana Irene Faini (CN Bardolino), seconda Sara Anzellotti (LNI Ostia), terza la campionessa europea 2023 Maria Luisa Silvestri (RYCC Savoia).

CLASSE ILCA 4

Under 16 Femminile: campionessa italiana Livia Beltrano (LNI Ostia), seconda Giulia Marella (CDV Venezia), terza Carlotta Cangiano (RYCC Savoia).

Under 16 Maschile: campione italiano Lorenzo Ghirotti (FV Riva), secondo Francesco Tesser (Triestina Vela), terzo Matteo Silvestro (CV Roma).

Under 18 Femminile: campionessa italiana Clara Lorenzi (CN Bardolino), seconda Nicole Creati (LNI Follonica) e terza Cecilia Belletti (CV Portocivitanova).

Under 18 Maschile: campione italiano Giulio Genna (S. Canottieri Marsala), secondo Luca Moschini (CV Punta Marina), terzo Francesco Luzi (CV Portocivitanova).

CLASSE ILCA 6

Under 19 Femminile: campionessa italiana Emma Mattivi (FV Riva), seconda Ginevra Caracciolo di Brienza (LNI Napoli), terza Maria Vittoria Arseni (Tognazzi MV)

Under 19 Maschile: campione italiano Mattia Cesana (FV Riva), secondo Massimiliano Antoniazzi (YC Adriaco) e terzo Dario Burlando (YCI).

Under 17 Maschile: campione italiano Manuel Hank Vos (FV Malcesine), secondo Niccolò Cassitta (YC Olbia) e terzo Edoardo Del Rio (YC Olbia).

CLASSE WINDSURF TECHNO 293

Under 13 Femminile: campionessa italiana è Michela De Martinis (Centro Surf Bracciano), seconda Maria Vittoria Grosso (CWC Cagliari, e terza Greta Alesi (CV Sferracavallo).

Under 13 Maschile: campione italiano Curzio Riccini (CS Bracciano), secondo Tommaso Nicola Vallini (Adriatico Wind Club), terzo Luis Burkhart (CS Torbole).

Under 15 Femminile: campionessa italiana è Gaia Bonezzi (CS Torbole), seconda Elisa Bruno (SEF Stamura) e terza Vittoria Brighenti (FV Malcesine).

Under 15 Maschile: campione italiano Davide Mecucci (LNI Civitavecchia), secondo Alex Schiattino (Kalterer), e terzo Andrea Totaro (CS Torbole).

CLASSE iQFOiL

Junior Femminile: campionessa italiana Marisa Medea Falcioni (SEF Stamura), seconda Anna Polettini (CS Torbole), terza Alice Evangelisti (LNI Civitavecchia)

Junior Maschile: campione italiano è Tiberio Riccini (CS Bracciano), secondo Errico Bori (SEF Stamura), terzio Blasco Aronica (CV Sferracavallo).

Youth Femminile: campionessa italiana Carola Colasanto (Tognazzi MV), seconda Anita Soncini (CS Bracciano), e terza Maria Francesca Salerno (CC Roggero di Lauria).

Youth Maschile: campione italiano Leonardo Tomasini (CS Torbole), secondo Francesco Forani (AWC) e terzo Mattia Saoncella (CS Torbole).