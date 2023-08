Vela, Open European Championship: Jordi Triay Pons e Enric Noguera nuovi campioni europei Snipe

domenica, 27 agosto 2023

Gargnano – Resistendo al tentativo di ritorno dei diretti avversari, spodestati dalle posizioni di vertice nel corso della terza giornata dello Snipe Open European Championship, Jordi Triay Pons e Enric Noguera (6-6-6-16-2-1-3, 24pt) si sono laureati campioni continentali di questa storica classe nelle acque di Gargnano. Per Jordi Triay Pons si tratta del secondo titolo consecutivo dopo quello ottenuto in Croazia nel 2021.

Nel corso delle giornate conclusive, le avversità del meteo hanno reso possibile lo svolgimento di due sole prove, utili comunque a far entrare lo scarto e a ridefinire la classifica, rimasta poi cristallizzata con un totale di sette regate.

L’equipaggio spagnolo è quindi riuscito a tenere testa agli argentini Julio Alsogaray e Malena Sciarra (11-4-4-11-1-4-7, 31pt), risaliti dal decimo al secondo posto dopo essere riusciti a eliminare l’UFD rimediato nella sesta prova, e agli americani, leader della graduatoria Master, Ernesto Rodriguez e Katleen Tocke (4-14-1-13-6-12-2, 38pt), già vincitori overall dell’Europeo di Spalato.In top five hanno chiuso altri due equipaggi iberici: Arqueros-Fernandez, i leader della prima ora giunti quarti a due punti dal bronzo, e Borras-Franceschi.

Undicesimo ha chiuso il miglior equipaggio italiano, composto da Dario Bruni e Francesco Scarselli, che come miglior risultato di giornata hanno festeggiato un sesto. Quattordicesimi, invece, Paolo Lambertenghi e Antonia Contin, a lungo segnalatisi come equipaggio nostrano di punta. Due piazzamenti di livello se si considera che a incrociare sono stati più di ottanta equipaggi.

Nel corso della premiazione, oltre ai primi cinque della classifica overall, sono stati premiati anche Leonardo Lorenzi e Jacopo Bellato come miglior equipaggio Juniores, i citati Julio Alsogaray e Malena Sciarra come miglior team misto e il binomio belga Charlotte Mariot e Marijike Verdik come migliore in campo femminile.

Lo Snipe Open European Championship è stato organizzato dal Circolo Vela Gargnano in collaborazione con il Vela Club Campione e il Circolo Nautico Brenzone; ha trovato l’appoggio della Regione Lombardia, del Comune di Gargnano, di This Is Gargnano-Pro Loco Gargnano e supporta le attività di Associazione Bambino Emopatico ODV ABE.