Vela, OM International Ledro Match Race: successo di Eric Monnin

domenica, 25 giugno 2023

Ledro (Trento) – OM International Ledro Match Race, la dodicesima edizione è di Eric Monnin. Superando in finale Rocco Attili con il punteggio di 3-0, lo svizzero Eric Monnin si è aggiudicato la dodicesima edizione dell’OM International Ledro Match Race, evento organizzato dall’Associazione Vela Lago di Ledro e valido come sesta frazione del World Match Racing Tour (foto © Zerogradinord).

Match racer tra i più esperti, numero cinque del mondo e vincitore del Campionato Europeo di Match Race 2022, Eric Monnin ha regatato con un equipaggio familiare, composto dal fratello Marc Monnin e dalla moglie Uta Monnin-Wagner.

Per raggiungere la finale, Eric Monnin e Rocco Attili avevano eliminato facilmente Vladimir Lipavsky (3-0), tra le boe in rappresentanza di Israele, e lo statunitense Jeffrey Petersen (3-0).

I due sconfitti si sono confrontati in una petite-final particolarmente combattuta, nel corso della quale Lipavsky ha avuto la meglio su Petersen, battendolo con il punteggio di 2-1.

Oltre che per definire le piazze di testa, la giornata finale dell’OM International Ledro Match Race è servita a Comitato di Regata e Umpire, abili nel gestire un totale di settantadue match in tre giorni, per dare un volto definitivo alla classifica grazie allo svolgimento del King of the Castle, utile per decidere le posizioni dalla quinta all’ultima.

Quinto si è classificato il francese Damian Michelier, già vincitore dell’edizione 2022, seguito da Robbie McCutcheon (NZL), Timothee Rossi (FRA), Mati Sepp (EST), Ruairi Finnegan (IRL), Martin Allix (FRA), Ted Blowers (GBR).

Adesso che l’OM International Ledro Match Race è passato in archivio, l’Associazione Vela Lago di Ledro guarda all’Eurosaf Match Racing Women Open European Championship, la cui cerimonia di apertura è fissata per il tardo pomeriggio di martedì 27 giugno.