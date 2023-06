Vela: OM International Ledro Match Race, Rocco Attili ed Eric Monnin a un passo dalla finale

sabato, 24 giugno 2023

Ledro (Trento) – Giornata campale sul lago di Ledro dove è in corso di svolgimento l’OM International Ledro Match Race, evento organizzato dall’Associazione Vela Lago di Ledro valido come Il favore delle condizioni meteo ha infatti permesso a Fabio Barrasso, PRO della manifestazione, di completare il Round Robin e iniziare le semifinali (nelle foto © Zerogradinord).

I tanti match odierni hanno rimescolato la classifica emersa al termine della prima giornata, promuovendo al turno successivo Rocco Attili (8-2, 80%), vincitore del girone di qualificazione, Eric Monnin (8-2, 80%), Vladimir Lipavsky (8-2, 80%) e Jeffrey Petersen (6-4, 60%).

Per Attili, unico italiano in gara, la giornata odierna è stata di quelle che non si dimenticano, vista l’ottima serie di dieci vittorie consecutive: alle otto vittorie messe in fila nel Round Robin, il talento nostrano ha fatto seguire altri due bullet nella semifinale disputata contro Jeffrey Petersen. Duello, quest’ultimo, previsto alla meglio delle cinque prove e sospeso per la mancanza di vento sulla situazione di doppio vantaggio per il team azzurro.

Nell’altra semifinale, sospesa anch’essa dopo la disputa dei primi due match, la situazione appare altrettanto delineata: Eric Monnin, campione europeo 2022 e testa di serie numero uno, è infatti avanti due a zero rispetto a Vladimir Lipavsky.

Scorrendo la classifica provvisoria, dal quinto posto in giù sono attestati Robbie McCutcheon (6-4, 60%), partito forte ieri ma fuori dai match che assegnano il podio in virtù della sconfitta patita nel match con Jeffrey Petersen, Timothee Rossi (5-5, 50%), Mati Sepp (5-5, 50%), Ruairi Finnegan (3-7, 30%), Damian Michelier (3-7, 30%), Martin Allix (1-9, 10%) e Ted Blowers (1-9, 10%). Posizioni quest’ultime che sono da considerarsi provvisorie e che verranno definite domani con il King of the Castle, cui seguiranno gli ultimi match validi per le semifinali e le finali.

Per non lasciare nulla al caso, il Comitato di Regata ha previsto l’inizio della giornata conclusiva per le ore 9.

Una volta concluso l’OM International Ledro Match Race all’Associazione Vela Lago di Ledro non ci sarà tempo di riposare, visto che già il 27 giugno inizierà l’EUROSAF Match Racing Women Open European Championship, destinato a concludersi nel pomeriggio del 30.