Vela, Mondiale OpenSkiff: il Circolo Vela Arco in top ten Under 12 e Under 15

domenica, 23 luglio 2023

Arco (Trento) – Mondiale Open SkKiff a Rimini, il Circolo Vela Arco in top ten Under 12 e Under 15. Il team di Arco ha partecipato con 9 ragazzi al Campionato che ha segnato il record di partecipanti con 286 concorrenti divisi nelle tre categorie Under 12, Under 15 e Under 17.

Come ci si aspettava le condizioni sono state tipicamente adriatiche con vento leggero sui 7 nodi e corrente ed è per questo che la squadra capitanata dalla coach Ausra coaudiuvata da Sofia Leoni ha fatto tesoro di questa esperienza. Una squadra Open Skiff giovane, partita quest’anno con tanta voglia di crescere. La migliore è stata la più piccola del Team, Aurora Milanese, migliore ragazza under 12 e premiata con un riconoscimento sul podio, anche se sul podio c’era quasi arrivata, dato il suo sesto posto assoluto: la classe OpenSkiff premia sempre i primi 5 senza distinzione di genere (foto © Elena Giolai).

Nella stessa categoria anche Samuele Piantoni, Leonardo Vicari, Garudis Radkevicius ed Emanuele Bassetti, una nuova base Under 12 per guardare lontano! Tra gli Under 15 è partito bene Corrado Dorrington, purtroppo troppo altalenante nei parziali per rimanere nel gruppo di testa fino alla fine: soprattutto a metà campionato una serie di prove non buone lo hanno evidentemente demoralizzato per tornare all’attacco; quando era inizialmente in testa ci ha fatto sognare, ma Corrado ha concluso comunque ad un ottimo settimo posto su una flotta record di 164 concorrenti!

Nella stessa categoria hanno regatato per il Circolo Vela Arco Carlos Mancabelli, Mattia Giusto, Pietro Riccardo Bertolone, Ryan Brina: anche per loro un’esperienza pazzesca non solo di sport.

Il Circolo Vela Arco sarà grande protagonista della stagione 2024 della classe OpenSkiff dato che è in programma sia il Campionto Europeo, sia la prima tappa dell’EuroChallenge, circuito internazionale tra Italia, Germania e Francia.

A breve sarà la volta della Ora Cup Ora, la regata Optimist estiva, che accoglie decine e decine di concorrenti di tutto il mondo e che focalizza lo spirito della manifestazione nella mega lotteria, in cui quasi tutti vincono qualche premio, lasciando in secondo piano la parte agonistica, spesso troppo rilevante. Cinquecentocinquantasei i pre-iscritti: sarà una festa della vela giovanile, così come la intende il Circolo Vela Arco, nonostante tanti timonieri saliti sul podio di qualche passata edizione siano poi diventati atleti olimpici.