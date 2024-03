Vela, Meeting del Garda Optimist: i risultati della seconda giornata

venerdì, 29 marzo 2024

Riva del Garda (Trento) – Con quasi 1200 giovani velisti provenienti da 40 nazioni, la seconda giornata del Meeting del Garda Optimist ha visto un timido miglioramento nelle condizioni meteorologiche rispetto alla giornata inaugurale, che hanno permesso lo svolgimento di tre prove con vento da Nord e in assenza di pioggia.

Alla vigilia dell’ultima giornata di qualificazioni, prevista per domani, si inizia a sentire la tensione soprattutto tra chi si trova nella parte alta della classifica e domani dovrà dare il massimo per accedere all’ambitissima flotta Gold nelle finali di domenica (nelle foto © Zerogradinord Fraglia Vela Riva).

I primi a scendere in acqua questa mattina sono stati i Cadetti, 77 giovanissimi che, riuniti in un’unica batteria, hanno completato tre regate. Dopo le prove di oggi, Pietro Lombardi, vincitore dell’unica prova disputata ieri, mantiene saldo il controllo della classifica, seguito dal Brasiliano Felipe Miguez, in ritardo di 5 punti, e dal Greco Dimitrios Apistolas. Un altro ellenico, Dimitrios Kapetanos, occupa la quarta posizione, seguito da Antoniette Papin, francese, quinta overall e prima femminile.

Tra i più esperti Juniores è aperta la battaglia per la conquista dei posti in flotta Gold, dalla quale nella giornata di domenica emergerà il nome del vincitore della 42° edizione del Meeting del Garda Optimist. Al momento, la classifica è regolata dal brasiliano Manuel Bragança, primo con tre primi e due sesti posti nella scoreline, seguito a pari punti dal francese Mathias Krauss. Bronzo provvisorio, con una sola lunghezza di ritardo, per il turco Mehmet Erkut Budak. L’atleta di casa Jesper Karlsen, portacolori della Fraglia Vela Riva, è quarto con 12 punti, mentre Sara Anzellotti, Italiana della Lni di Ostia, è quinta a pari punti con Karlsen e prima femminile.

A margine delle regate odierne, si è svolta la premiazione del contest di disegno legato alla Notte di Fiaba ed è in corso l’estrazione dei premi dell’attesissima lotteria del Meeting del Garda: oltre cento i gadget in palio per i partecipanti, messi a disposizione da tutti gli sponsor della manifestazione. Tra i più ambiti, lo scafo Optimist BlueBlue che, assegnato al vincitore, dovrà poi essere lasciato “in eredità” al circolo di appartenenza, quando il fortunato non dovrà più farne uso, per favorire l’avvicinamento di altri giovani al mondo della vela.

Domani si concluderanno le fasi di selezione, al termine delle quali le flotte verranno rielaborate sulla base dei risultati ottenuti dagli atleti durante le qualificazioni. Mentre i Cadetti continueranno a regatare in un unico gruppo, i più esperiti Juniores saranno divisi in Gold, Silver, Bronze ed Emerald. La partenza di domani, sabato 30 marzo, altra giornata con previsioni meteo incerte, è in programma alle 10.