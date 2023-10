Vela: l’equipaggio Demurtas – Santi vince la 29er Eurocup Final

lunedì, 30 ottobre 2023

Riva del Garda – Alex Demurtas (Fraglia Vela Riva) e Giovanni Santi (Canottieri Garda Salò) sono i vincitori della 29er Eurocup Final, organizzata a Riva del Garda dal 23 al 26 ottobre.

La coppia, favorita in virtù dei successi ottenuti in questa stagione, ha vinto con sette punti di vantaggio sull’equipaggio che si è classificato al secondo posto, gli irlandesi Ben O’Shaughnessy e Ethan Spain, neo vincitori del titolo europeo di classe.

L’evento vela di alto livello, organizzato dalla Fraglia Vela Riva in collaborazione con l’International 29er Class Association, ha visto la partecipazione di 170 atleti provenienti da 15 diverse nazioni. Dopo due giorni di qualifiche, gli equipaggi sono stati divisi in flotte Gold, Silver, Bronze ed Emerald.

La Canottieri Garda, presente con 12 atleti, ha visto tre equipaggi nella flotta Gold e tre in quella Silver. Nella flotta oro, Camilla e Leonardo Ceruti hanno ottenuto il 25° posto e hanno vinto il premio come primo equipaggio misto, mentre Emilia Salvatore e Pietro Zandri, classificati al 29° posto sempre nella flotta oro, sono stati premiati come il primo equipaggio misto Under17.