Vela, l’equipaggio Demurtas-Santi terzi al Mondiale 29er

sabato, 5 agosto 2023

Salò (Brescia) – Giovanni Santi (Canottieri Garda) e Alex Demurtas (Fraglia Vela Riva), terzi al Mondiale 29er.

A Weymouth, in Inghilterra, l’equipaggio De Murtas-Santi è medaglia di bronzo: il prodiere Giovanni Santi della Canottieri Garda Salò, in equipaggio con il timoniere Alex Demurtas (Fraglia Vela Riva), ha vinto la medaglia di bronzo, su 206 partecipanti.

Dopo 14 prove con condizioni con vento molto forte nelle qualifiche e medio con onda nelle finali, i velisti gardesani sono riusciti a mantenere dei risultati costanti, in particolare nell’ultima prova hanno continuato a recuperare barche fino al traverso finale. Oltre al terzo posto nella classifica overall, sono arrivati quindi secondi in quella maschile e primi in quella Under19.

Il titolo è stato vinto dall’equipaggio misto degli irlandesi Clementine Van Steenberge e Nathan Van Steenberge, seguiti al secondo posto dagli argentini Maximo Videla e Juan Cruz Albamonte.

“É stato un campionato molto lungo e vario,abbiamo perso qualche punto ma comunque siamo molto contenti del nostro risultato. A distanza di un anno infatti ci siamo riconfermati tra i migliori tre del mondo nella classe 29er”, commenta Giovanni Santi.

Lo scorso anno l’equipaggio Demurtas-Santi aveva infatti conquistato a El Balis (Spagna) la medaglia d’argento al campionato mondiale, a un solo punto dal primo, su 242 iscritti.