Vela, le prime regate dell’EurILCA Europa Cup a Riva del Garda

giovedì, 4 maggio 2023

Riva del Garda – Sfruttando il favore di un’Ora fresca ma meno intensa del previsto, il Comitato di Regata dell’EurILCA Europa Cup di Riva del Garda ha completato il programma della prima giornata, mandando in archivio le prime due prove per tutte le classi.

Impegnati su due campi di regata, e divisi in svariate flotte in ragione del numero senza precedenti di iscritti – oltre 700 in rappresentanza di ben 48 Nazioni, numero quest’ultimo mai registrato in occasione del Meeting del Garda Optimist che di iscritti ne fa oltre 1000 – i protagonisti di questo imperdibile appuntamento organizzato dalla Fraglia Vela Riva si sono affrontati a viso aperto, dando vita a regate divertenti e competitive.

Le classifiche, redatte sull’esito delle prove odierne, sono da considerarsi provvisorie in quanto, mentre scriviamo, si stanno ancora discutendo le proteste.

Venendo comunque ai risultati, possiamo raccontare che tra gli ILCA 4 la classifica, guidata da Alessandro Cortese del Club Velico Crotone, appare cortissima e vede al secondo posto Manuel Henk Vos della Fraglia Vela Malcesine appaiato a pari punti con il turco Ateay Varol in terza posizione.

Tra gli ILCA 6, nell’ambito dei quali maschi e femmine regatano separati, a comandare tra le ragazze è la ceca Alessia Palanti, che ha esordito mettendo a segno due primi. La segue a tre lunghezze Emma Mattivi, rappresentante la Fraglia Vela Riva, con Maria Vittoria Arseni del Tognazzi Marine Village terza, ma attardata di dieci punti. In campo maschile, invece, la situazione è molto più bilanciata e vede Mattia Cesana e Antonio Pascali della Fraglia Vela Riva indicare la via grazie a due primi ottenuti regatando in flotte diverse; a seguire i due velisti fragliotti, a una sola incollatura, è l’irlandese Rocco Wright, già protagonista di diverse edizioni del Meeting del Garda Optimist, che si trova appaiato con Massimiliano Antoniazzi dello Yacht Club Adriaco.

Tra gli ILCA 7 ottimo è stato l’avvio del peruviano Stefano Peschiera, primo con due punti e un margine di sette sull’australiano Alexander Finn e nove sull’italiano Attilio Borio.

Le regate valide per l’EurILCA Europa Cup 2023 riprenderanno domani alle ore 13: l’obiettivo del PRO Carmelo Paroli sarà chiudere la serie di qualificazione con altre due prove, in modo da ritrovarsi sabato mattina con le flotte divise in Gold, Silver e Bronze e procedere con i gruppi fissi sino alla conclusione, fissata per domenica. Per consultare le classifiche clicca qui