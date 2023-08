Vela, la gardesana Emma Mattivi trionfa all’Europeo Under 21

mercoledì, 16 agosto 2023

Riva del Garda (Trento) – Estate magica per la gardesana Emma Mattivi: si allunga la striscia vincente di Emma Mattivi che, dopo aver vinto solo poche settimana fa mondiale ed europeo youth della classe olimpica ILCA 6, si è laureata anche campionessa continentale Under 21 (foto © Zerogradinord)

Il nuovo successo dell’atleta portacolori della Fraglia Vela Riva è maturato in Norvegia, a Stavanger, dove a radunarsi sono stati oltre settanta atleti. Partita piuttosto bene, la Mattivi ha marcato il passo vincendo quattro prove consecutive verso metà della serie articolatasi su nove regate. Alla fine, il distacco su Maria Vittoria Arseni, seconda, è stato di sei punti, mentre Sara Savelli, giunta a completare un podio tutto italiano, si è fermata a otto lunghezze.

“E’ stato un campionato molto lungo, durante il quale abbiamo speso più ore in acqua che a terra. Ero arrivata convinta di poter far bene, ma non di poter chiudere così in alto: quando ho capito che la vittoria era alla mia portato ho lottato con tutta me stessa per raggiungerla. E’ stato bellissimo festeggiare su un podio tutto italiano e vedere che anche i ragazzi sono andati molto forte. Ci tengo a ringraziare la Federazione Italiana Vela, la Fraglia Vela Riva, la mia famiglia, i miei sponsor e quanti mi supportano e credono in me” ha commentato Emma Mattivi poco dopo la premiazione.

“Non credevo che Emma potesse arricchire ulteriormente un palmares già irraggiungibile prima di questa regata ma è riuscita per l’ennesima volta a meravigliarci e di questo ne siamo orgogliosi, davvero un’estate magica! – ha commentato Andrea Camin, presidente del sodalizio rivano – Per le squadre agonistiche della Fraglia Vela Riva questo è un anno più che straordinario: quattro titoli mondiali, due titoli europei e quattro podi mondiali. A memoria, posso anche sbagliarmi, nessun circolo ha mai registrato una tale mole di risultati in pochi mesi e non è ancora finita. Mancano ancora campionati europei, italiani e soprattutto il Campionato Mondiale Youth dove sicuramente alcuni nostri atleti gareggeranno con la possibilità di giocarsela”.

Red. Sp.