Vela, la Fraglia Vela Riva vince l’Halloween Cup: i risultati

mercoledì, 2 novembre 2022

Nago Torbole (Trento) – Halloween Cup classe Optimist al Circolo Vela Torbole: vittorie ucraina e ceka nelle categorie maschili juniores e cadetti con Madonich e Hruby, doppietta della Fraglia Vela Riva con Victoria Demurtas e Vittoria Berteotti nelle stesse divisioni femminili. La Fraglia Vela Riva si aggiudica l’Halloween Cup, assegnata alla società con i migliori quattro timonieri juniores. Chiusa la stagione velica 2022 sul Garda Trentino, ma si guarda già al 2023: con i Campionati Italiani in doppio 2023 (nelle foto © Elena Giolai la premiazione della Fraglia Vela Riva e un momento delle regate).

L’Halloween Cup classe Optimist ha chiuso in bellezza la stagione velica su Garda Trentino: record di partecipanti (614 da 22 nazioni), record di caldo per questo periodo e vento forte nel secondo giorno hanno garantito un’edizione, la decima, da ricordare. La manifestazione organizzata dal Circolo Vela Torbole, con il contributo dello staff di Ufficiali di Regata e Giuria della Federazione Italiana Vela e del Consorzio Garda Trentino Vela per tutto ciò che ha riguardato le boe elettriche, si è articolata in tre giorni di regate, con sette prove per la categoria juniores (quattro di qualifica e 3 di finali) e quattro per i cadetti in condizioni varie, dato che dopo i 25 nodi di lunedi mattina, nell’ultima giornata si sono avute condizioni più tranquille, potendo far uscire presto anche i cadetti, che con le tre regate di martedì, insieme alla prova di lunedi, hanno raggiunto il numero minimo per applicare uno scarto.

Nell’ultimo giorno gli Juniores sono stati suddivisi in base alla classifica generale delle qualifiche con i migliori 121 entrati in gold fleet. Il vento più leggero ha un po’ cambiato la classifica generale finale, decidendo le posizioni del podio: il vincitore del Meeting di Pasqua Sviatoslav Madonich (Ucraina), si è ripetuto, vincendo con quattro punti di vantaggio sul gardesano Erik Scheidt (Fraglia Vela Riva, Lituania), ben concentrato per ottenere il podio. Gli statunitensi Wylder Smith e James Pine hanno concluso rispettivamente al terzo e quarto posto, con Smith in parità di punteggio con Scheidt, mentre per Pine il vento leggero gli ha fatto perdere la leadership conquistata dopo le 4 prove con 25 nodi. In grande recupero gli italiani, risaliti di 4-5 posizioni: il migliore Alberto Avanzini (CN Bardolino) finito al quinto posto finale; poi Christian Girani (Circolo Vela Muggia) e Alessandro Maria Ricci (LNI Ostia LIdo), rispettivamente sesto e settimo. In top ten anche Leonardo Grossi e Marco Emanuele (Fraglia Vela Riva), fondamentali con il dodicesimo posto assoluto di Victoria Demurtas (e prima femminile) per far vincere al proprio circolo, la Fraglia Vela Riva, il Trofeo Halloween Cup, assegnato al club con i migliori 4 juniores. La classifica femminile è completata dal secondo posto dell’ucraina Olha Lubianska e dal terzo di Sofia Berteotti (Fraglia Vela Riva).

Classifica cortissima nella categoria Cadetti, con 4 timonieri in 1 punto: l’ha spuntata David Hruby (Repubblica Ceka), che con un 5-6-2-1 ha preceduto di un punto Nicolò Santoro (Triestina della Vela); a seguire le due agguerritissime Vittoria Berteotti e Ginevra Rovaglia, rispettivamente terza e quarta overall, con lo stesso punteggio di Santoro. Naturalmente Vittoria e Ginevra sono salite anche sui primi due gradini del podio femminile, mentre al terzo posto si è piazzata l’ucraina Ahnieshka Madonich, sorella del vincitore juniores Sviatoslav. Da segnalare gli ottimi parziali della polacca Pola Wojcik, seconda in regata 2 e dell’ucraino Vyevyenko, primo in regata 3, così come Paolo Bellofiore (AV Bracciano), secondo nella quarta ed ultima regata. Buon terzo in regata 4 anche per Carlo Miraglia (Centro Surf Bracciano).

Appena finita la stagione 2022, si guarda già al 2023: la Federazione Italiana Vela ha ufficializzato e assegnato i Campionati Italiani in doppio per la stagione prossima. Le classi giovanili in equipaggio come RS Feva, 420, Hobie Cat spi, Hobie Dragon, 29er e Nacra 15 saranno dunque protagoniste sulle ventose acque del Garda Trentino, confermando l’impegno dei Circoli trentini nell’attività giovanile.