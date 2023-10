Vela, iQFoil International Games a Torbole: Jacopo Renna punta al podio

sabato, 14 ottobre 2023

Torbole (Trento) – Dopo 4 course race, una marathon e 6 slalom, domani, domenica 15 ottobre, con partenza alle 8:30 si disputeranno le medal series degli iQFoil International Games organizzati dal Circolo Surf Torbole, sul Garda Trentino (foto © Elena Giolai)

Oggi, giornata parca di vento e in pratica nulla di fatto nonostante i tentativi, andati vani, di regatare, mentre venerdì è stata una giornata intensa, con regate sprint slalom sia la mattina, che il pomeriggio con vento da sud e un bilancio di ulteriori 4 slalom totali di giornata (2+2).

Tra i maschi medaglia in tasca (da decidere il colore) per il primo classificato della classifica generale, il turco Onur Cavit Biriz, in testa dal primo giorno. Gli altri 9, tra cui l’italiano e atleta del Circolo Surf Torbole Jacopo Renna dovranno affrontare le eliminatorie per arrivare alla finalissima e giocarsi il podio. Tra le donne in finale come prima della classifica generale la tedesca Elisa Engelmann, che negli ultimi slalom ha infilato 5 vittorie consecutive.