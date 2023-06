Vela: in Germania Antonio Squizzato vince la Kieler Woche

giovedì, 22 giugno 2023

Salò – Dopo quattro giornate di prove, effettuate da sabato 17 a martedì 20 giugno, Antonio Squizzato è salito sul gradino più alto del podio nella classe 2.4mR alla Kieler Woche 2023, regata internazionale di vela olimpica che si tiene ogni anno a Kiel, città del Nord della Germania affacciata sul Mar Baltico.

L’atleta paralimpico della Canottieri Garda Salò si è guadagnato il primo posto in classifica lottando fino all’ultima prova, chiudendo con due primi posti e tre secondi. Dopo la prima giornata di piatta, domenica 18 giugno grazie a una brezza leggera proveniente dal mare sono state effettuate due prove delle quattro previste, mentre il terzo giorno si è tenuta una sola prova con vento oscillante. Un vento più costante dal mare ha permesso invece nell’ultima giornata lo svolgersi di due combattute prove tra Squizzato e il suo avversario di sempre, Heiko Kroeger.

“E’ la prima volta che vinco sul campo contro Heiko ed esserci riuscito in questa occasione è stata una grande soddisfazione. Le regate sono state impegnative e hanno richiesto una grande tecnica per le continue variazioni di vento e onda. Sono molto contento anche perché abbiamo testato il lavoro svolto lo scorso inverno per perfezionare l’assetto e la velocità della barca”, commenta Squizzato.

Nella classifica finale Antonio Squizzato ha preceduto il belga Ben Van Cauwenbergh e il terzo classificato, l’indomito tedesco Heiko Kroeger. Ha chiuso in quarta posizione Davide Di Maria, altro atleta della Canottieri Garda seguito come Squizzato dall’allenatore Davide Ballarini.