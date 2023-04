Vela, il Fragliotto Lorenzo Ghirotti campione europeo ILCA 4 Under 16

domenica, 23 aprile 2023

Riva del Garda (Trento) – Il Fragliotto Lorenzo Ghirotti è Campione Europeo ILCA 4 Under 16. Italia ai vertici del Campionato Europeo Giovanile ILCA4 che si è concluso nelle acque di Cadice, in Spagna: la squadra Italiana ha fatto bottino di medaglie, occupando tutto il podio nella classifica generale grazie a Niccolò Giuseppe Cassitta, Salvatore Falchi (entrambi dello Yacht Club Olbia) e Alessandro Cortese (Club Velico Crotone).

In casa Fraglia Vela Riva si festeggia anche il successo di Lorenzo Ghirotti (foto © Zerogradinord), quarto assoluto, è riuscito a conquistare il titolo di Campione Europeo nella categoria Under 16, con un solo punto di ritardo rispetto al terzo classificato nel ranking generale.

Un risultato di spessore, dunque, considerando che a Cadice i quasi 400 partecipanti (225 maschi e 166 femmine) si sono trovati ad affrontare condizioni estremamente variegate, che hanno messo alla prova la resistenza fisica e mentale dei giovani velisti: le giornate di qualificazione sono state caratterizzate da vento tendenzialmente molto forte, per poi lasciare spazio ad un’aria più leggera, ma con mare formato, nelle giornate finali.

Lorenzo Ghirotti, alla prima partecipazione ad una regata internazionale ILCA4 di alto livello dopo anni di successi a bordo del suo Optimist, è riuscito ad emergere sin dalle prime giornate, affrontando senza remore le condizioni impegnative e trovandosi a duellare sempre con il gruppo di testa.

“Un Campionato Europeo molto impegnativo, quello che si è appena concluso a Cadice: a fare la differenza, nella lunga serie di 12 prove, sono state sicuramente la tenacia e la costanza. Lorenzo non ha mai esitato in queste giornate, mostrandosi sempre sul pezzo e concentrato e, un passo alla volta, prova dopo prova, ha messo il sigillo su questo importante risultato. Un applauso anche ai compagni di squadra Mattia Di Lorenzo (28°) e Giovanni Bedoni (153°), che tornano a casa con risultati soddisfacenti e un importante bagaglio di esperienza per le prossime regate” ha dichiarato il coach della squadra ILCA4 della Fraglia Vela Riva, Gianmarco Planchestainer.