Vela: i risultati del Circolo di Arco al doppio giovanile 29er di Ravenna e Open Skiff di Sulzano

martedì, 16 maggio 2023

Sulzano (Brescia) – Doppio appuntamento con ottimi risultati per il Circolo Vela di Arco a Ravenna e Sulzano.

Malika Bellomi e Beatrice Conti ancora a podio (assoluto e femminile) alla 3^ regata nazionale 29er di Ravenna: 2° posto assoluto e 1° femminile. Mosè Bellomi fuori gioco, infortunato ad una mano poco prima dell’inizio della manifestazione.

Di due fratelli Bellomi, almeno uno va sempre a podio: questa volta per forza di cose è rimasta in regata solo Malika con a prua Beatrice Conti, equipaggio che ha difeso il guidone del Circolo Vela Arco alla 3^ regata nazionale del doppio giovanile FIV 29er, disputata a Ravenna, con l’organizzazione del Circolo Velico Ravennate.

Purtroppo Mosè, proprio il giorno di inizio delle regate, si è infortunato ad una mano, dovendo rinunciare alla regata, che aveva preparato nei giorni precedenti a Ravenna con una trasferta programmata con qualche giorno di allenamento pre-gara (coach Arkadii Kistanov).

Perso un Bellomi (con il prodiere Pietro Berti di conseguenza a terra), Malika ha cercato di ravvivare la situazione e decisamente ci è riuscita: ancora una volta l’equipaggio arcense ha dimostrato di essere competitivo non solo a livello femminile (in Italia sembra non avere rivali), ma anche assoluto, dato che dopo le dieci regate disputate (7 di qualifica e 3 di finale gold fleet) ha concluso al secondo posto, dietro a Demurtas-Santi, che si sono trovati senza gli avversari di sempre, Bellomi-Berti. Malika e Beatrice sono riuscite a realizzare anche un primo e un secondo parziali nelle qualifiche e un secondo e un terzo nelle finali, difendendosi più che bene. Le condizioni meteo tra il variabile e il perturbato non sono state facili da gestire con vento molto instabile tra i 6 e i 13 nodi e molta corrente.

La squadra Open Skiff del Circolo Vela Arco, con tanti ragazzini alle prime esperienze agonistiche (coach Ausra Stelmaszyk), ha regatato in occasione della 3^ regata nazionale della classe giovanile FIV OpenSkiff, con 8 ragazzini in trasferta (tre dei quali alla prima regata) sul lago d’Iseo, a Sulzano (Brescia).

Un centinaio i partecipanti nelle tre categorie d’età. Per il Circolo Vela Arco, nonostante il nuovo gruppo di bambini e ragazzi, che sta iniziando questo percorso agonistico, è arrivato un bel podio dalla categoria dei più piccoli, gli under 12. Ed è stato un podio conquistato dopo una fenomenale rimonta di Aurora Milanese, che dal primo al secondo giorno di regate, ha recuperato ben 11 posizioni! Negli under 12 infatti, se da una parte ha confermato la leadership l’ucraino Sviatoslav Yasnolobov (CN Rimini), inarrivabile con 3 primi, un secondo, un terzo e un quinto scartato, l’ultima giornata è stata favorevole alla portacolori del Circolo Vela Arco Aurora Milanese, risalita di 11 posizioni in classifica fino ad un brillante secondo posto finale, conquistato non solo grazie allo scarto (previsto con la quarta regata), ma ad un primo e due terzi realizzati nell’ultima giornata.

Anche al lago d’Iseo il week end è stato caratterizzato da un meteo complicato, a volte perturbato, con condizioni di vento leggero rafficato e instabile anche nella direzione sui 5-8 nodi, ma che comunque ha permesso di concludere sei regate, organizzate grazie all’Associazione Nautica Sebina, che ha ospitato la manifestazione.