Vela giovanile: il fragliotto Andrea Demurtas vince con la Nazionale Italiana il Campionato del Mondo Team Race Optimist

sabato, 24 giugno 2023

Riva del Garda – La Fraglia Vela Riva festeggia un nuovo titolo iridato conquistato da uno dei suoi atleti: Andrea Demurtas, impegnato con la Nazionale Italiana all’Opti Worlds in corso di svolgimento in Costa Brava, si è infatti laureato campione mondiale Team Race insieme ai compagni di squadra Alberto Avanzini, Tommaso Geiger, Andrea Tramontano e Leandro Scialpi.

Gli azzurri, coordinati dal coach Marcello Meringolo, hanno superato in finale i padroni di casa spagnoli con il punteggio di due a uno, con Andrea Demurtas che, sceso tra le boe sull’1-0 per gli iberici, è stato protagonista delle due prove vincenti.

Per la famiglia Demurtas, la cui storia sportiva è legata a doppio filo alla Fraglia Vela Riva, si tratta del terzo titolo iridato: già nel 2019 e nel 2021, infatti, Alex, ora passato alla classe 29er, aveva vinto la stessa manifestazione ad Antigua – dove Andrea, piccolissimo, lo ha osservato dalla barca spettatori – e a Riva del Garda.

La soddisfazione della Fraglia Vela Riva è stata manifestata da Carlo Demurtas, padre di Alex e Andrea e vice presidente del sodalizio rivano: “Sicuramente è stato un mondiale a squadre non usuale, difficile. Chi sbagliava era fuori subito senza possibilità di recuperare. Marcello Meringolo è stato bravo a tenere i ragazzi concentrati e loro hanno risposto alla grande. Per la Fraglia Vela Riva si tratta di un risultato di prestigio assoluto, che sottolinea la qualità della nostra Squadra Agonistica e, più in generale, della nostra organizzazione. Per me, e per la mia famiglia, si tratta di una grande soddisfazione personale perché Andrea conquista il titolo iridato a due anni di distanza da quello vinto da Alex a Riva del Garda, nelle acque di casa“.