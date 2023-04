Vela giovanile, ad Arco 29er Easter regatta e squadre Open SKiff in trasferta: i risultati

mercoledì, 5 aprile 2023

Arco – Per il Circolo Vela Arco esordio di stagione a livello organizzativo nel weekend, con la 29er Easter Regatta, classico evento di Primavera per lo skiff giovanile, che ha coinvolto equipaggi provenienti da sei nazioni. Due giornate baciate dal vento, che soprattutto domenica ha spinto fino a 18-20 nodi.

Dopo 8 regate si sono imposti i polacchi Sobczak-Krolik sui portacolori del CVArco Bellomi-Berti, piuttosto regolari, ma senza il “guizzo” vincente che avrebbe potuto portarli sul gradino più alto del podio. A ruota l’altro equipaggio di casa formato da Malika Bellomi e Beatrice Conti, terze a 3 punti dai compagni di squadra. Esordio dei nuovi equipaggi CVArco della classe 29er con Elena Prandi (FVRiva) e Caroline Karlsen, ottime settime assolute e di Alice Virginia Prando-Sofia Calbiani, Riccardo Michelotti-Giada Cemin e Leonardo Tosi- Gianmaria Biasion: un avvio di stagione sulle acque di casa con la sventolata domenicale, che non ha reso le cose facili, ma ha sicuramente offerto importanti spunti per migliorare.

Mentre sul Garda Trentino si disputava la 29er Easter regatta, sul Trasimeno ben due squadre Open Skiff di Arco (unico circolo presente con due squadre) hanno partecipato alla prima selezione per il Campionato Italiano per Circoli a Squadre, in programma la prima settimana di agosto a Sulzano. E’ stato un week end molto intenso non solo per le regate disputate sabato, con 6 prove per ciascuna squadra, ma per la serie di incontri teorici con l’arbitro e allenatore Michele Ricci, che ha spiegato strategia, tattica, tecnica delle regate a squadre, rendendo la trasferta molto interessante, divertente e sicuramente utile. E grazie al Team CVArco 2 si sono portate a casa anche le medaglie per il 4° posto, ultimo utile per la selezione all’Italiano! Sesto posto finale per il Team CVArco 1, mentre la manifestaziOne è stata vinta dal Team toscano di Talamone. Ora sempre con la coach Ausra si è pronti per la 2^ Regata Nazionale FIV Classe Open Skiff in Sicilia, a Sferracavallo (Palermo), la prima dell’anno per le giovani e nuove squadre del CVArco: Aurora Milanese, Carlos Mancabelli, Mattia Giusto, Pietro Riccardo Bertelone, Garudis Radkevicius non vedono l’ora di regatare in Sicilia; gare da venerdì a domenica di Pasqua, sperando in un tempo clemente.