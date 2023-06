Vela: EUROSAF Match Racing Women’s European Championship, vince Pauline Courtois

venerdì, 30 giugno 2023

Ledro – Pronostici rispettati sul Lago di Ledro, dove la superstar del Match Race femminile, Pauline Courtois, già campionessa iridata nel 2021 e 2022, ha messo il sigillo sul terzo titolo europeo con performance strabilianti: dopo aver avuto la meglio sulle avversarie in tutti i quindici Round Robin disputati nelle giornate iniziali, l’equipaggio della Courtois oggi si preparava a sfidare Sofia Giondi nella prima semifinale. La corsa della Courtois è però stata interrotta dell’avversità delle condizioni meteo, che hanno permesso di completare un solo volo, di fatto cristallizzando la classifica ai risultati di ieri, tranne che per il trofeo Queen of the Castle. Foto © Associazione Vela Lago di Ledro 2023.

“Una grandissima soddisfazione riuscire a vincere questa competizione sul Lago di Ledro, dove già nel 2019 avevo messo il sigillo sul mio primo titolo europeo. Il Lago ci ha accolto con i suoi paesaggi meravigliosi e condizioni ottime per il Match Race, confermandosi una delle location di riferimento per questa disciplina. Un ringraziamento al mio equipaggio per essere stato al mio fianco in questo Campionato Europeo e le mie congratulazioni a tutte le altre partecipanti che, con più o meno esperienza nella disciplina del Match Race, hanno scelto di lanciarsi in questa bella sfida. Spero di incrociare di nuovo con loro nei prossimi eventi di Match Race in giro per l’Europa e il mondo” ha commentato Pauline Courtois a margine della cerimonia di premiazione. A bordo, con Pauline Courtois, hanno regatato anche Maëlenn Lemaitre, Louise Acker e Clara Bayol.

La Francia occupa dunque le prime due posizioni del podio dell’EUROSAF Match Racing Women’s European Championship con Courtois e Courtard, mentre la medaglia di bronzo è andata a all’equipaggio di Juliet Costanzo. Sfiora il podio l’equipaggio Italiano di Sofia Giondi, quarta.

L’unico volo disputato oggi ha permesso di completare il trofeo Queen of the Castle, utile a determinare gli equilibri del quinto e sesto posto. La vittoria nel volo è andata a Octavia Owen che dunque rimonta sull’equipaggio di Sophie Otter e chiude al quinto posto l’appuntamento con l’EUROSAF Match Racing Women’s European Championship.

Al termine delle regate odierne, iniziate in ritardo rispetto al programma per il persistere di un fronte di brutto tempo sul Lago di Ledro, le partecipanti sono state coinvolte nella cerimonia di premiazione, svolta presso la sede dell’Associazione Vela Lago di Ledro, organizzatrice dell’evento con il patrocinio del Comune di Ledro, dell’APT Garda Trentino e di Alpilegno e il supporto della Federazione Italiana Vela.