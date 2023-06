Vela, Eurosaf Match Racing Women’s European Championship: resta in testa Pauline Courtois

giovedì, 29 giugno 2023

Ledro (Trento) – Eurosaf Match Racing Women’s European Championship: alla vigilia delle finali, Pauline Courtois mantiene il controllo. Giornata intensa sul lago di Ledro per gli equipaggi impegnati nell’Eurosaf Match Racing Women’s European Championship: il day 3 dell’evento organizzato dall’Associazione Vela Lago di Ledro – con il patrocinio del Comune di Ledro, dell’Apt Garda Trentino e di Alpilegno e il supporto della Federazione Italiana Vela – ha permesso di completare il secondo Round Robin, avviato ieri, e di disputare per intero il terzo.

I voli di oggi hanno contribuito a delineare il ranking in vista delle semifinali e della finale di domani: a dominare la classifica è la super-favorita Pauline Courtois, già campionessa iridata nel 2021 e 2022, che vincendo tutti e 15 i duelli disputati finora accede come prima classificata alle semifinali. La segue, con 6 punti di ritardo, la connazionale Kenza Coutard, a sua volta a pari punti con l’australiana Juliet Costanzo, molto solida nel terzo Round Robin, disputato oggi. Avanza nel campionato anche l’equipaggio portacolori dell’Italia capitanato da Sofia Giondi che, a pari punti Sophie Otter, strappa un biglietto per le semifinali classificandosi al quarto posto.

Al termine delle regate, alla leader Pauline Courtois è stato chiesto di scegliere con chi vorrà sfidarsi nella semifinale di domani, che salvo diverse disposizioni del Comitato di Regata, magistralmente presieduto da Massimo Scarpa, verrà disputata al meglio di 5 prove: la velista Francese ha deciso che la propria sfidante sarà Sofia Giondi. Pertanto, l’altra semifinale sarà tra Coutard e Costanzo. Le vincitrici si sfideranno poi tra loro nella finale assoluta, sempre al meglio dei 5 voli.

Sophie Otter e Octavia Owen, rispettivamente quinta e sesta classificata dopo i Round Robin, si sfideranno tra loro nel match “Queen of the Castle” per aggiudicarsi il quinto posto nel Campionato Europeo.

L’appuntamento con le finali dell’Eurosaf Match Racing Women’s European Championship è fissato dunque per domani: si inizia alle 9, con il briefing ai partecipanti, e le regate dovranno terminare entro le 16. Al termine delle regate, si terrà la cerimonia di premiazione presso la sede dell’Associazione Vela Lago di Ledro.