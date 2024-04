Vela, Eurocup 29er: weekend di Pasqua ricco di medaglie per gli azzurri

lunedì, 1 aprile 2024

Riva del Garda – Fine settimana di Pasqua ricco di medaglie per gli atleti azzurri della classe 29er impegnati nelle tappe di EuroCup in Slovenia e in Francia.

Le due tappe del circuito europeo, che comprende un totale di 12 appuntamenti distribuiti in Spagna, Slovenia, Svezia, Francia, Olanda, Danimarca, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria ed Italia, hanno visto dominare due team italiani, con risultati di rilievo per altri equipaggi azzurri, saliti sul podio. A Koper, in Slovenia, dal 28 al 31 marzo si è svolta la quarta tappa, con cento equipaggi al via. Nove le prove disputate durante le quali gli atleti al via hanno trovato nella baia di Capodistria venti deboli e forti. La giornata finale la flotta Gold ha disputato quattro prove con venti variabili da 16 a 25 nodi.

La prima posizione nella classifica generale è stata conquistata proprio dagli azzurri Giuseppe Montesano/Enrico Coslovich (TPK CNT Sirena/Circolo della Vela Muggia Asd), primi anche nella classifica U17. Dietro di loro si sono piazzati al secondo posto la squadra ceca di Lukas Kraus / Ondrej Bastar, e al terzo posto l’altro equipaggio azzurro composto da Giulia Bartolozzi / Pietro Rizzi (Società Canottieri Garda Salò), leader anche nelle squadre miste. Quarta posizione assoluta, e terza fra i maschi, per Lorenzo Rossi e Marco Alberti (Società Canottieri Garda Salò). Nelle acque di Hyeres, appena 24 ore dopo, l’equipaggio formato da Alex Demurtas e Giovanni Santi (Fraglia vela Riva/Società Canottieri Garda Salò) si è aggiudicato la vittoria della quinta tappa del circuito Eurocup 29er, dominando una flotta di 107 equipaggi. Un risultato che è stato possibile grazie alla determinazione e alla costanza nei piazzamenti.

Fino all’ultimo gli azzurri se la sono dovuta vedere con i polacchi Ewa Lewandowska e Krzysztof Krolik che non hanno mollato un colpo, portando a termine tre primi posti nelle regate di qualificazione altri due primi posti nella fase finale. Gli è costato caro un DNF all’ultima prova che ha così portato gli azzurrini a spuntarla di tre punti sulla classifica finale, aggiudicandosi il gradino più alto del podio. Bronzo nel misto per Federica Contardi e Lorenzo Di Pietro. Prossima tappa dell’Eurocup 29er a Gothenburg, in Svezia il 4 e 4 maggio, mentre Riva del Garda dal 24 al 27 ottobre sarà l’ultimo dei 12 appuntamenti a calendario.