Vela: Davide Di Maria argento ai Sailing World Championships di Den Haag

mercoledì, 16 agosto 2023

Salò (Brescia) – Davide Di Maria argento ai Sailing World Championships di Den Haag e doppietta Canottieri Garda nel 2.4 mR con il terzo posto di Antonio Squizzato.

Ai Sailing World Championships di Den Haag (L’Aia) la Canottieri Garda Salò porta il tricolore sul podio della classe classe 2.4 mR con Davide Di Maria, che corona una stagione eccezionale conquistando la medaglia d’argento, superato solo da un impeccabile Heiko Kroeger. Terzo un altro atleta paralimpico della Canottieri, il pordenonese Antonio Squizzato.

“In questo momento provo un’enorme felicità, ma anche tanta gratitudine nei confronti della Federazione e della Canottieri Garda Salò che ha dimostrato una fiducia incondizionata nei confronti miei e di Antonio fornendoci un supporto a 360 gradi”, il commento a caldo di Davide Di Maria. “Questa medaglia è il risultato di uno sforzo collettivo e la migliore ricompensa per i sacrifici che abbiamo affrontato in questi anni. L’argento mi motiva a continuare la strada intrapresa, senza dimenticare però che lo sport è innanzitutto divertimento e passione. La stessa che ho provato nel corso delle nove regate affrontate finora, confrontandomi con alcuni dei nomi più illustri della vela. Sono convinto che continuando a lavorare duramente l’oro sia alla nostra portata”.

I Sailing World Championships sono in calendario fino al 20 agosto nella città olandese di Den Haag (L’Aia) e rappresentano la più importante manifestazione internazionale della vela dopo i Giochi Olimpici. La sesta edizione dei Campionati Mondiali di Vela coinvolge 10 classi olimpiche (iQFOiL maschile, iQFOiL femminile, Formula Kite maschile, Formula Kite femminile, ILCA 7, ILCA 6, 49er, 49erFX, 470 Mix, Nacra 17) e mette in palio 107 pass alle Olimpiadi di Parigi 2024, che rappresentano circa il 40% dei posti nazione disponibili. In acqua oltre 1500 atleti provenienti da più di 80 nazioni.