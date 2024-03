Vela, concluse le qualificazioni del 42esimo Meeting del Garda Optimist

sabato, 30 marzo 2024

Riva del Garda – Concluse le qualificazioni del 42esimo Meeting del Garda Optimist cresce l’attesa per il gran finale di domani. Il terzo giorno del Meeting del Garda Optimist ha segnato il culmine delle fasi di qualificazione, preparando la scena per l’emozionante spettacolo che caratterizzerà le finali di domani. Il campo di regata del Garda Trentino, dove anche oggi a dettare il ritmo delle regate è stato il vento da nord, ha impegnato i giovani velisti in due prove per tutte le batterie.

I primi a regatare sono stati i giovanissimi Cadetti, nati nel 2014 e 2015: gli ellenici Dimitrios Kapetanos e Dimitrios Apistolas, già in top-five ieri, recuperano punti importanti nelle due prove odierne e si presentano alle finali come primo e secondo della loro divisione, con 14 e 24 punti rispettivamente. Al terzo posto scivola l’italiano Pietro Lombardi, primo nelle prime due giornate di regate, seguito dal turco Mert Durkal e dalla francese Antoniette Papin che difende saldamente la top-five e la vetta della classifica femminile.

Oggi la tensione è stata alta nelle batterie Juniores, come dimostrato anche dall’impazienza della flotta nelle fasi di partenza, che ha costretto il Comitato di Regata a procedere con diversi richiami generali: tutti erano alla ricerca di un posto nella prestigiosa flotta Gold, nella quale domani potranno regatare i migliori duecento atleti delle fasi di qualificazione e da cui uscirà il nome del vincitore del Meeting del Garda Optimist.

A regolare la classifica è, anche oggi, il brasiliano Manuel Bragança che si è fatto notare sin dalle primissime fasi e che detiene la testa del ranking con un vantaggio di 10 punti sul secondo, il turco Mehmet Erkut Budak. Il francese Mathias Krauss, secondo dopo le regate di ieri, scivola di una posizione e alle sue spalle rimane saldamente quarto Jesper Karlsen, portacolori della Fraglia Vela Riva. Eduardo Essinger Backheuser, altro atleta brasiliano, fa il suo ingresso nella top-five grazie al secondo e sesto posto messi a segno oggi. Sara Anzellotti vince la prima prova di oggi nella sua batteria, poi scivola alle retrovie nella seconda regata perdendo qualche punto in classifica generale: è ottava overall e prima femminile.

Domani mattina gli equipaggi saranno chiamati ad un risveglio di buon’ora, la partenza è infatti prevista per le 8.30. Si cercherà di sfruttare ancora il Pelèr e si così fosse sarebbe la prima edizione del Meeting del Garda in cui nessuna regata è stata disputata con Ora, ovvero con il vento da sud.

Nella pomeriggio di ieri, a margine delle regate, si è svolta la premiazione del concorso di disegno Memorial Angelini, che unisce il Meeting del Garda a La Notte di Fiaba, iconica festa rivana che unisce divertimento e fantasia: a vincere è stato Giona Iori della Scuola Primaria di Pietramurata. A seguire l’attesissima lotteria del Meeting del Garda: oltre cento i premi assegnati e ad aggiudicarsi l’ambitissimo scafo Optimist by BlueBlue è stato il brasiliano Felipe Lucena dello Iate Club Rio de Janeiro. Quando Felipe avrà terminato la sua esperienza a bordo dell’Optimist, lo scafo rimarrà a disposizione del suo club, per avvicinare altri giovani al mondo della vela.