Vela, Campionato Italiano Dolphin81-Euro Cup: ad Acquafresca la quinta sinfonia di Baraimbo 2

domenica, 11 giugno 2023

Acquafresca – Si è chiuso ad Acquafresca il Campionato Italiano Dolphin81 2023, evento organizzato dall’Acquafresca Sport Center in collaborazione con la Dolphin81 International Class cui hanno preso ben 23 equipaggi, alcuni dei quali stranieri. Foto @Dolphin81 Internazional Class -Zgn.

A festeggiare la conquista del quinto titolo italiano consecutivo è stato l’equipaggio di Baraimbo 2 che, armato da Razzi/Imperadori e timonato da Giovanni Pizzatti, è riuscito nell’impresa con una prova di anticipo.

Alle spalle di Baraimbo 2, il cui equipaggio rappresentante la Fraglia Vela Desenzano era composto da Giovanni Pizzatti, Lorenzo Azzi, Michele Pavoni, Paola Kirkmayr, Zeno Razzi e Angelo Bertoletti, si è piazzato Achab di Luca Nassini: al portacolori del Circolo Vela Gargnano è andato il successo nella divisione timoniere/armatore, mentre a completare il podio overall è stato Twister di Flavio Bocchio e del timoniere Mattia Polettini, altro equipaggio appartenente alla Fraglia Vela Desenzano.

Le piazze d’onore del raggruppamento timoniere/armatore sono state occupate da Joker di Umberto Grumelli (FVD) e Insolente del Brixia Sailing Team (FVD) con Giovanni Perani alla barra.

Come detto in apertura, la classifica generale del Campionato Italiano Dolphin81 si è sovrapposta a quella dell’Euro Cup cha ha visto quindi premiati i citati Baraimbo 2, come primo, Achab e Twister.

Premiato anche Farfallona di Alessandro Ravelli (LNI Brescia-Desenzano) risultato il miglior equipaggio appartenente alle Scuole Vela.

Il Campionato Italiano Dolphin81, coordinato nelle operazioni in acqua dal Presidente del Comitato Claudio Maza, è stato reso possibile grazie allo sponsor Maxi Dolphin, al partner istituzionale Visit Brescia e ai partner tecnici Quantum Pro Laghi e Serena Wines.

Maxi Dolphin Lake Garda Series 2023

9-11 giugno, Campionato Italiano, CN Acquafresca

8-9 luglio, Salò Sail Meeting, SCG Salò

22-23 luglio, Trans Benaco, CV Portese

2-3 settembre, Bettoni-Gorla-Centomiglia, CV Gargnano

23-24 settembre, 56mo Trofeo Alta Velocità, FV Desenzano

