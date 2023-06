Vela, Campionato Italiano Dolphin81

giovedì, 8 giugno 2023

Acquafresca – Campionato Italiano Dolphin81, evento riservato agli specialisti del monotipo disegnato da Ettore Santarelli nel 1993 che quest’anno verrà organizzato dal Club Nautico Acquafresca. Un evento di grande richiamo per il movimento velico gardesano, che ha risposto alla chiamata di questo appuntamento valido anche per le Maxi Dolphin Lake Garda Series con una flotta composta da ben ventitré equipaggi.

Scontato indicare tra i favoriti Baraimbo 2 di Razzi-Imperadori, (foto Zampieri Dolphin) non fosse altro per i quattro titoli italiani vinti consecutivamente dal 2019 al 2022, cui si aggiungono le ottime performance fatte registrare nelle varie tappe del circuito, del quale, a oggi, è leader della ranking assoluta. Un sicuro protagonista che dovrà vedersela su tutti con i vari Twister di Mattia Polettini, Achab di Luca Nassini, leader della ranking riservata ai timonieri-armatori, Jocker di Umberto Grumelli e Stenella di Luca Bovolato, determinati a non cedere il passo sino all’ultima delle prove a bastone sulle quali si articolerà il campionato.

A riprova di quanto l’evento sia sentito va sottolineato come siano diversi i team solitamente impegnati in altre classi monotipo che hanno charterizzato un Dolphin81 per prendere parte alla manifestazione.

Il Campionato Italiano Dolphin81 2023 si svolgerà tra venerdì e domenica: a presiedere il Comitato di Regata è stato chiamato Claudio Maza che sarà assistito da Ermindo Miniati e Gianluca Evangelista; sono previste un massimo di otto prove e non se ne potranno disputare più di tre prove al giorno.