Vela, Campionati Italiani Giovanili: 700 atleti sul Garda

giovedì, 3 agosto 2023

Riva del Garda (Trento) – Arrivano settecento giovani velisti, Garda Trentino già in clima “mondiale”: i circoli della sponda trentina ospitano i Campionati Italiani Giovanili in Doppio con oltre 1.400 presenze tra partecipanti e accompagnatori: un bel test organizzativo in vista della rassegna iridata del prossimo anno

In attesa di accogliere il prossimo luglio gli Youth Sailing World Championships, il Garda Trentino prosegue la stagione velica con il “vento in poppa”. Dal 7 al 10 settembre si terranno infatti i Campionati Italiani Giovanili in Doppio, una delle regate “bandiera” della Federazione Italiana Vela (FIV) che ogni anno illuminano il ricchissimo calendario degli eventi velici in Italia.

L’evento è stato presentato alla Fraglia Vela Riva (foto © Dennis Pasini-Vitesse) a Riva del Garda (Trento), alla quale hanno partecipato il presidente della Federazione Italiana Vela (FIV) Francesco Ettorre, l’assessore allo Sport e Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Arco Dario Ioppi, il componente della Comunità Alto Garda e Ledro Lino Fruner, il presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il presidente del Consorzio Garda Trentino Vela Carlo Pompili, il presidente della Fraglia Vela Riva Andrea Camin, il presidente del Circolo Vela Torbole Mauro Versini, il presidente della Lega Navale Italiana Riva del Garda Andrea Bagozzi, il presidente del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti, il presidente XIV Zona FIV Rodolfo Bergamaschi, i consiglieri FIV Nadia Meroni e Domenico Foschini, il Council Member di World Sailing Walter Cavallucci e gli atleti Giorgio Bona, Isotta Poggi, Sofia Leoni, Mattia Cesana e Alessandra Dubbini.

I Campionati Italiani Giovanili (nella foto © Elena Giolai) in Doppio sono organizzati, su delega FIV, dal Consorzio Garda Trentino Vela, nato nel 2020 per promuovere la pratica degli sport velici e per sviluppare progettualità comuni tra i cinque circoli velici affacciati sulla sponda nord del lago di Garda: Fraglia Vela Riva, Lega Navale Italiana Riva del Garda, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole e Circolo Vela Torbole.

L’evento – che rientra tra i 70 eventi organizzati da febbraio a novembre e distribuiti su circa 210 giornate – vedrà la partecipazione di oltre 700 atleti impegnati in sei discipline giovanili (420, Hobie Cat 16 Spi, Hobie Dragoon, 29er, RS Feva e Nacra 15) portando sul territorio un movimento di oltre 1.400 persone fra atleti e accompagnatori.

Questi numeri saranno l’occasione per sottolineare, ancora una volta, come le attività dei circoli velici rappresentino un’eccellenza internazionale del Garda Trentino, garantendo al territorio una piattaforma promozionale sui mercati internazionali e un asset strategico per destagionalizzare l’offerta turistica.

In media, le presenze turistiche annue riconducibili al mondo degli sport velici sono circa 300.000 e rappresentano quasi l’8% delle presente totali dell’ambito turistico del Garda Trentino (3.900.000 presenze totali nel 2022), tra atleti partecipanti alle regate (circa 9.000 totali) e quelli ospitati per allenamenti e partnership con altri circoli velici europei e internazionali (circa 25.000).

Al termine dei Campionati Italiani Giovanili in Doppio, gli occhi saranno puntati sull’appuntamento del prossimo luglio con gli Youth Sailing World Championships, il terzo grande evento (dopo i Campionati Italiani Classi Olimpiche del 2020 e l’evento di settembre) organizzato in sinergia tra i circoli del Garda Trentino e con la collaborazione di Fraglia Vela Malcesine. L’evento coinvolgerà infatti circa 460 atleti da più di 70 nazioni che gareggeranno in sei classi: 29er, 420, ILCA6, Nacra15, Formula Kite e Windsurf Youth iQFOiL.

GLI INTERVENTI

Roberto Failoni, Assessore allo Sport e Turismo della Provincia Autonoma di Trento: “I Campionati Italiani Giovanili in Doppio sono una grande opportunità per il territorio, che funge da anteprima ai Mondiali che ospiteremo tra meno di un anno. Sarà quindi un grande test: sullo sport siamo quasi imbattibili per quanto concerne l’organizzazione, questo anche grazie ai circoli che riescono ad esaltare la vela e il Lago di Garda a livello nazionale e internazionale. Il nostro augurio è che questo evento sia straordinario per i ragazzi ma anche di grande visibilità per il territorio”.

Dario Ioppi, Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Arco: “Grazie alla collaborazione delle istituzioni e della Provincia riusciamo a promuovere eventi di grande livello e a raggiungere obiettivi ambiziosi in un territorio che possiamo definire unico. Cerchiamo tutti assieme di fare il nostro meglio, ma senza il prezioso contributo dei circoli velici tutto questo non sarebbe possibile.”

Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.: “Un ringraziamento particolare alla Federazione Italiana Vela per aver scelto il Garda Trentino per una delle più importanti regate a livello nazionale che si aggiunge alle oltre 70 previste quest’anno sul nostro territorio. Noi appoggiamo in modo convinto questo evento che va nella direzione della sostenibilità: nel Garda Trentino è vietata da oltre 35 anni la navigazione a motore e abbiamo adottato le boe elettriche grazie anche al Consorzio, una direzione che il mercato richiede e che tutela la preziosa unicità del nostro lago, delle nostre acque e dell’ambiente.”

Francesco Ettorre, Presidente FIV: “In questi anni il Doppio in Italia, grazie alle Classi e ai Circoli, sta crescendo in maniera esponenziale: i risultati dei nostri ragazzi negli ultimi anni sono incredibili e sono certo che quello di settembre sarà un grande spettacolo. Sarà il lancio perfetto per il Mondiale Giovanile del prossimo 12 luglio, sempre qui nel Garda Trentino. Sarà la prima volta in Italia per gli Youth Sailing World Championships e questo rappresenta un importante riconoscimento internazionale per il duro lavoro svolto fino ad oggi.”

Carlo Pompili, Presidente del Consorzio Garda Trentino Vela: “Sono orgoglioso di essere Presidente di un Consorzio che sarà al fianco non solo dei Campionati Italiani Giovanili ma anche dei Mondiali del prossimo anno. Il Consorzio è il frutto di un lavoro di anni, di una collaborazione tra diversi circoli: è proprio da questo che si vede che l’unione fa la forza, ed è questo il futuro.”

Andrea Camin, Presidente della Fraglia Vela Riva: “Per noi è molto importante presentare oggi questo evento perchè si tratta del primo passo per i Campionati Italiani Giovanili in Doppio ed è altresì un appuntamento che ci aiuta a rodare l’organizzazione dei Mondiali Giovanili dell’anno prossimo. Siamo orgogliosi di questo percorso reso possibile grazie all’aiuto dei circoli, della Federazione Italiana Vela e della Provincia Autonoma di Trento.”

Walter Cavallucci, World Sailing Council Member: “Siamo estremamente soddisfatti nel vedere assegnata al Consorzio del Garda Trentino uno degli eventi ‘bandiera’ della FIV, che sottolinea la fiducia che la Federazione ripone nella struttura organizzativa del Consorzio stesso e per il Garda che negli anni ha saputo porsi come luogo perfetto per gli allenamenti degli atleti”.