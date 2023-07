Vela, Campionati Europei giovanili iQFoil: i risultati

giovedì, 6 luglio 2023

Torbole (Trento) – A due giornate dalla conclusione dei Campionati Europei iQFoil Youth e Junior, che si stanno disputando a Torbole, sull’Alto Lago di Garda, il maltempo con pioggia insistente in mattinata ha rallentato il programma, che comunque ha all’attivo dalle 11 alle 13 regate a seconda della categoria. Il primo pomeriggio quando il tempo è via via migliorato si è partiti con una prova di course race per tutte le flotte in acqua, nonostante inizialmente si fosse sistemato il percorso slalom con vento da nord, poi calato, girando poi da sud.

Appassionante la regata della gold fleet maschile con il testa a testa del cagliaritano Federico Pilloni (Yacht Club Costa Smeralda-Young Azzurra), con l’australiano Harry Joyner, che questa volta è riuscito a battere Pilloni, sebbene di misura. I due mantengono la parità, mentre Jacopo Gavioli, portacolori del club organizzatore Circolo Surf Torbole, mantiene la terza posizione (nella foto © Elena Giolai).

Tra le donne vittoria della romana Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village), che torna leader della classifica provvisoria, mentre la norvegese Gysler non ha interpretato al meglio la regata, finendo dodicesima. Ottima prova invece per l’italiana Linda Oprandi, seconda assoluta e risalita in sesta posizione. Regolare l’estone Millend terza della classifica generale. Anche gli Under 17 oggi sono scesi in acqua con le flotte gold e silver, ma tra i migliori prime posizioni invariate con leader ancora l’israeliano Rajuan, seguito dal francese Manhval e il polacco Guzlecki. Scivolone dell’italiano Mattia Saoncella, che deve cercare di scartare la prova di oggi.

Non si distrae tra le ragazze l’azzurra Medea Falcioni, ancora prima nella prova di giornata e leader indiscussa tra le Under 17. Domani – venerdì 7 luglio – sarà una giornata intensa, con partenza la mattina con probabile vento da nord e in programma la marathon race, regata della durata di circa 1 ora che vale doppio punteggio. A seguire sicuramente altre prove di slalom o course race a seconda dell’intensità del vento: per tutti l’ultima possibilità di puntare alle prime dieci posizioni della classifica generale per accedere sabato alle medal series, che decideranno i podi.

Al Circolo Surf Torbole prosegue l’impegno di tutto lo staff, insieme a quello della classe Internazionale iQFoil e al Comitato di Regata e delle proteste della Federazione Italiana Vela, per offrire agli oltre 400 ragazzi provenienti da 36 nazioni regate che possano far esprimere al meglio il talento di tutti i partecipanti.