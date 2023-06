Vela Camp: la Fraglia Vela Desenzano palestra per i ragazzi

mercoledì, 28 giugno 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – La Fraglia Vela Desenzano è una delle palestre più importanti per chi si avvicina agli sport d’acqua e quest’estate ripropone i “Vela Camp” per i ragazzi dai 6 ai 16 anni. In questi giorni c’è un andirivieni di ragazzi e famiglie alla Fraglia Vela Desenzano, chiedono informazioni sul programma della settimana. I corsi sono iniziati il 12 giugno e si concluderanno la seconda settimana di settembre. Si svolgono dal lunedì al venerdì. Negli scorsi anni mediamente erano 180-200 i ragazzi che frequentavano la “scuola vela”.

“Quest’anno – spiega Stefano Girelli (nella foto e sotto con gli istruttori), responsabile Scuola Vela della Fraglia di Desenzano del Garda – l’inizio dei Vela Camp è stato differente rispetto al passato, soprattutto ai due anni post-Covid, e da questa settimana c’è un crescendo d’interesse tra i ragazzi che intendono divertirsi e prepararsi alla vela”. Il colpo d’occhio sul lago è eccezionale dalla Fraglia Vela Desenzano e numerosi sono i tipi di barche che i ragazzi possono utilizzare e divertirsi. “Il programma dei corsi – prosegue Stefano Girelli – è articolato dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. I ragazzi vengono suddivisi per età ed esperienza con un programma differenziato per ogni livello”.

Sono quattro i corsi proposti: base junior, da, dai 6 agli 11 anni, con i più piccoli che apprendono l’ABC delle vela attraverso il giorno e dal secondo e terzo giorno del corso iniziano a timonare le barche Optimist; corso di perfezionamento junior con i bambini che impareranno a conoscere la propria barca e sotto la vigile attenzione degli istruttori si muoveranno autonomamente in percorso definiti; corsi base ragazzi tra i 12 e i 16 anni con barche collettive ed equipaggio di 5 ragazzi, utilizzando barche Tridente; corso di perfezionamento ragazzi dai 12 ai 16 anni si potrà veleggiare su 3 tipi di imbarcazione e i ragazzi più esperti avranno la possibilità di provare barche più divertenti: gennaker e spinnaker. Le barche utilizzate: Tridente, Rs Feva e 420.

“La giornata tipo – sottolinea Stefano Girelli – è articolata dalle 9 alle 17: si inizia con l’accoglienza ed esercizi di movimento, quindi la lezione teorica, la prima uscita in barca e a mezzogiorno il rientro per il pranzo. Nel pomeriggio: seconda uscita e alle 16:15 il rientro per la merenda e chiusura della giornata”. Il costo del Vela Camp è di 220 euro a settimana, per chi si iscrive ad una seconda o terza settimana il corso è di 200 euro.

“Le scuola vela – conclude Stefano Girelli – ha anche l’obiettivo di rafforzare e incrementare le squadre agonistiche e dalla settimana successiva a Ferragosto organizziamo con i ragazzi che intendono proseguire l’attività velica in ambito sportivo dei momenti specifici, entrando di fatto in una seconda fase che ci proietta nel futuro”. La formula didattica “divertiamoci in barca a vela” continua ed essere vincente alla Fraglia Vela Desenzano grazie anche allo stimolo offerto dagli istruttori che miscelano sapientemente tecnica e disciplina al piacere di imparare a manovrare un’imbarcazione con la forza del vento.

di An. Pa.