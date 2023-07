Vela, Arco: Campionati Europei e trofeo Mark Foy vincono gli australiani di Finport Finance

martedì, 4 luglio 2023

Arco – Settimana dedicata allo spettacolo dei 18 piedi australiani quella appena conclusa al Circolo Vela Arco: le imbarcazioni dotate di terrazze e bompresso, che a Sydney sono nate addirittura nel 1892 grazie proprio al visionario Mark Foy, a cui il Trofeo è intitolato, e che hanno cavalcato le onde insidiose dell’alto Garda, sono tornate come ogni anno a regatare, per l’assegnazione dello storico Trofeo Mark Foy in occasione dei Campionati Europei.

Ed è stato spettacolo anche per il risultato finale dato che la vittoria finale dopo 14 prove si è risolta con una parità di punteggio tra gli australiani di Finport Finance (Keagan York, Matt Stenta e Phil Marshall) e Yandoo (John Winning, Fang Warren e Josh Porebski), risolta a favore dei primi per il maggior numero di vittorie (7), rispetto ai connazionali (3) (credit Favreau).

Il migliore team europeo è stato il tedesco Black Knight di Heinrich von Bayern, Thomas Martin e Andy Martin, che ha chiuso al terzo posto con 36 punti. Il campione in carica Lazarus, con lo skipper Marcus Ashley-Jones, ha concluso al quarto posto con 41 punti, dopo aver ottenuto due vittorie parziali, seguito dal danese JB Design (Jesper Brondum) con 60 punti e dall’australiano Burrawang-Young Henrys (Simon Nearn).