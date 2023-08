Vela: Alex Demurtas e Giovanni Santi terzi alla 29er World Championship

domenica, 6 agosto 2023

Weymouth – Alex Demurtas (FVR) e Giovanni Santi (SCGS) chiudono terzi e primi Under 19 nella 29er World Championship. Continua l’estate magica della Fraglia Vela Riva che si trova a festeggiare l’ennesima performance di livello iridato da parte di un equipaggio della sua squadra agonistica. Questa volta buone nuove giungono da Weymouth dove si è concluso il Campionato del Mondo 29er, evento che ha impegnato gli oltre duecento equipaggi iscritti in un “rally” lungo tredici prove, sette delle quali di finale, collocando sul gradino più alto del podio il binomio irlandese composto da Clementine e Nathan Van Steenberge e sul terzo Alex Demurtas (Fraglia Vela Riva) e Giovanni Santi (Società Canottieri Garda Salò): un risultato dal valore doppio, visto che Demurtas-Santi. già tra i migliori un anno fa, si sono laureati campioni iridati Under 19.

“E’ stato un campionato lungo e con condizioni varie, in cui siamo riusciti a rimanere costanti nei risultati – ha commentato Alex Demurtas, già vincitore di un Meeting del Garda ai tempi dell’Optimist e fratello di Andrea, vincitore a giugno del Campionato del Mondo Team Race Optimist – Purtroppo ci siamo persi qualche punto per strada ma siamo comunque contenti per il risultato, soprattutto perché ci siamo riconfermati a un anno di distanza tra i migliori tre al mondo”.

“E’ stato un campionato estremamente vario: i ragazzi hanno regatato con tutti i venti. I risultati sono stati altalenanti, vuoi per il livello alto dei concorrenti, vuoi per il vento, che negli ultimi due giorni e stato instabile” è stato il commento di Luigi Rago (Società Canottieri Garda Salò), coach del binomio gardesano.