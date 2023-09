Vela, a Torbole aperti i Campionati Italiani Giovanili classi in doppio

mercoledì, 6 settembre 2023

Torbole (Trento) – Cerimonia di apertura per i Campionati Italiani Giovanili Fiv delle classi in doppio, con 700 veliste e velisti, con 350 equipaggi provenienti da tutta Italia. In gara le derive 420 (ospiti del Circolo Vela Torbole), 29er (Circolo Vela Arco), RS Feva (Fraglia Vela Riva), e i catamarani Nacra 15, Hobie Cat 16, Hobie Dragoon (Lni Garda).

CERIMONIA – La cerimonia di apertura ha inaugurato i Campionati Giovanili delle classi in Doppio (per due persone di equipaggio) che si svolgeranno sull’Alto Garda da domani – 7 settembre – a domenica 10 settenbre. Sul Garda Trentino sono in gara circa 350 equipaggi per un totale di quasi 700 veliste e velisti tra 12 e 18 anni. Uno spaccato entusiasmante del mondo giovanile della vela in Italia, in continua crescita (foto © Giovanni Mitolo)

La cerimonia di apertura si è svolta al FIVillage allestito in piazza Liezman a Torbole è stata festosa e partecipata, le squadre in rappresentanza delle 15 Zone FIV sono entrate nella piazza, hanno ascoltato il saluto del Presidente FIV Francesco Ettorre e delle istituzioni, a cominciare dal sindaco di Torbole Gianni Morandi, del Presidente di Garda Trentino Silvio Rigatti, del presidente del consorzio di cinque circoli velici Garda Trentino Vela, Carlo Pompili (CV Arco) del quale fanno parte anche il CV Torbole, Circolo Surf Torbole, LNI Garda, Fraglia Vela Riva. Presenti Rodolfo Bergamaschi, presidente della XIV FIV, i dirigenti FIV e dirigenti di circoli e amministratori locali.

Poi il momento clou: sul palco sono saliti il Dt Giovanile Alessandra Sensini e il Dt della vela olimpica azzurra Michele Marchesini, e hanno accolto le letture della formula di giuramento. Il giuramento dell’atleta è stato letto da Beatrice Conti (CV Arco, campionessa mondiale 2023 della classe 29er), quello del tecnico da Carolina Rendano (CV Ravennate) e quello dell’UDR da Mario Napolitano (CN Vincenzo Migliori di Giulianova).

A seguire il presidente Francesco Ettorre (a sinistra nella foto © Mitolo con Morandi) ha dic hiarato aperti i Campionati Giovanili delle classi in Doppio 2023, facendo partire l’inno di Mameli e l’alzabandiera.

Le classi in Doppio dei Campionati Giovanili sono quelle che per partecipanti, risultati e caratteristiche tecniche, rappresentano al meglio l’attività della vela giovanile italiana, una delle più vincenti a livello internazionale. I Campionati Italiani Giovanili in Doppio sono organizzati su delega FIV dal consorzio Garda Trentino Vela che è formato dai cinque circoli velici affacciati sulla sponda nord del lago di Garda: Fraglia Vela Riva, Lega Navale di Riva, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole e Circolo Vela Torbole.

Queste sono le discipline (Classi) che saranno in regata sull’Alto Garda (tra parentesi località e circolo velico dove faranno base durante i Campionati.

420 (Circolo Vela Torbole) – Una deriva classica e intramontabile, con prodiere al trapezio e spinnaker, molto tecnica, tattica e formativa, storicamente propedeutica per diverse classi maggiori o discipline olimpiche.

Titoli: Campione di Italiano Assoluto, Campione Italiano Under 19, Campione Italiano Under 17; Campione di Classe Misto; Campione Italiano Under 15.

Premi: ai primi tre classificati overall; ai primi tre equipaggi Under 19; ai primi tre equipaggi U17, al primo equipaggio U15 e al primo Misto.

Hobie Cat 16 Spi (Lega Navale Italiana Riva del Garda Porto San Nicolò) – L’Hobie Cat 16 è famoso come il catamarano da spiaggia più diffuso al mondo, facile, divertente e indistruttibile. La versione “Spi” aggiunge spunti tecnici e formativi per l’uso del gennaker. Gli equipaggi sono misti (un ragazzo e una ragazza), come per il cat olimpico. Previsti titoli Under 17 e Under 21.

Titoli: Campioni Italiani Under 21 (subordinata a partecipazione almeno 15 equipaggi)

Premi: ai primi tre classificati overall, al primo equipaggio classificato U17, e al primo equipaggio femminile.

Hobie Dragoon (Lega Navale Italiana Riva del Garda Porto San Nicolò) – L’Hobie Dragoon prende spunto dalla filosofia Hobie, semplicità e divertimento, ma per dimensione e piano velico è adatto a giovanissimi che si avvicinano per la prima volta al catamarano.

Titoli: Campioni Italiani Under 17 (subordinata a partecipazione almeno 15 equipaggi)

Premi: ai primi tre classificati overall; al primo equipaggio U14 e al primo equipaggio femminile.

29er (Circolo Vela Arco) – Un doppio moderno e acrobatico, non a caso progettato dallo stesso disegnatore delle discipline olimpiche Skiff. Propone scafo stretto e planante con terrazze laterali accennate, trapezio per il prodiere e ampio gennaker. Conta l’equilibrio e la sincronizzazione dei movimenti.

Titoli: Campioni Italiani Maschili U19 e Campionesse Italiane U19

Premi: ai primi tre equipaggi overall, medaglie ai primi tre maschili U19, a primi tre femminili U19, al primo equipaggio Maschile U17, al primo equipaggio Femminile U17.

RS Feva (Fraglia Vela Riva del Garda) – La deriva per i primi passi nell’attività agonistica in equipaggio di due persone. Scafo semplice con materiali robusti e indistruttibili, economica, dotata di gennaker che la rende veloce ed emozionante per i giovanissimi. Spirito della classe improntato al divertimento.

Titoli: Campioni Italiani Giovanili Assoluti Under 17 (con almeno 15 equipaggi)

Premi: ai primi tre equipaggi classificati overall; al primo equipaggio misto; al primo equipaggio femminile; Coppa del Presidente RS Feva Under 14 (i più giovani in gara sull’Alto garda).

Nacra 15 (Lega Navale Italiana Riva del Garda Porto San Nicolò) – Un catamarano giovanile per chi è già esperto, forme simili alla sorella maggiore olimpica Nacra 17 volante sui foil. Il Nacra 15 ha derive curve, non fa foil (non vola sull’acqua) ma è molto veloce e acrobatico.

Titoli: Campioni italiani Under 19 (almeno 15 equipaggi)

Premi: ai primi tre equipaggi overall, ai primi tre classificati U19; al primo equipaggio U17.

PROGRAMMA DELLE REGATE

Domani, giovedì 7 settembre: Coach Meeting alle 11 al Club Nautico, segnale avviso prima prova alle 13

Venerdì 8 settembre: Prove

Sabato 8 settembre: Prove

Domenica 10 settembre: Prove, al termine premiazione.

VILLAGGIO FIVILLAGE – E’ una delle caratteristiche proprie delle Regate FIV: un vero e proprio villaggio che riunisce alcuni sponsor e partner della Federazione, un luogo di incontro per atleti e pubblico, relax, contatti e approfondimenti su iniziative e prodotti legati allo sport della vela.

LA SOSTENIBILITA’ DELLE REGATE FIV – E’ ormai un punto fermo delle regate l’attenzione all’ambiente, oltre a iniziative concrete e attività legate ad alcuni partner FIV, è prevista nel Bando di Regata una norma sulla Responsabilità Ambientale, che ricorda: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport della vela”, e raccomanda la massima attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica dello sport della vela prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47 -Smaltimento dei Rifiuti- che testualmente cita: “I concorrenti e le persone di supporto non devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua. Questa regola si applica sempre quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa regola può essere inferiore alla squalifica”.