Vela, a Riva del Garda i fratelli Mosè e Malika Bellomi si aggiudicano la regata nazionale 29er

venerdì, 28 aprile 2023

Riva del Garda – Ancora un bel goal a suon di virate e strambate per i colori del Circolo Vela Arco grazie alle squadre della classe 29er: alla 2^ Regata nazionale FIV disputata a Riva del Garda vittoria sia nella categoria maschile che femminile, con i due fratelli Bellomi, mattatori al timone del proprio skiff, rispettivamente Mosè con a prua Pietro Berti e Malika con a prua Beatrice Conti.

Le condizioni dei quattro giorni di regata hanno messo a dura prova i ragazzi, che con grande tenacia sono comunque riusciti a vincere: in una flotta totale di 75 imbarcazioni nelle 8 prove concluse Mosè Bellomi e Pietro Berti hanno realizzato come migliori parziali due primi e due secondi mantenendo una buona regolarità nelle restanti prove. Tre i punti lasciati ai secondi classificati Demurtas-Santi.

La sorella di Mosè Malika, con a prua Beatrice Conti, oltre a vincere nella categoria femminile si è presa la soddisfazione di chiudere terza nella classifica generale, con tre secondi come migliori parziali. Gli altri tre equipaggi in regata per i colori del Circolo Vela Arco, saliti su questa imbarcazione da solo da qualche mese, hanno concluso a metà classifica della flotta silver, riuscendo a terminare, cosa non scontata per chi è all’inizio sul 29er, tutte le prove. Durante le otto prove le condizioni sono state molto varie, regatando sia con Peler leggero sia con la tipica forte Ora primaverile. Sul campo di regata i ragazzi sono stati seguiti dai due allenatori del Circolo Vela Arco Arkadi e Sofia, che sono riusciti a valorizzare al meglio le capacità dei giovani velisti.