Vela, a Riva del Garda Cesana e Mattivi festeggiano il titolo europeo

giovedì, 20 luglio 2023

Riva del Garda (Trento) – Ilca 6 Youth European Championship, Mattia Cesana e Emma Mattivi festeggiano il titolo europeo giovanile ILCA 6 (nella foto ©-Zerogradinord).

Nemmeno il tempo di cessare le celebrazioni per la vittoria all’ILCA 6 Youth World Championship che Mattia Cesana ed Emma Mattivi hanno marcato il passo ancora una volta, tornando dalla Polonia, più esattamente da Gdnynia, con una nuova vittoria, questa volta dai riflessi continentali. I due atleti della Fraglia Vela Riva, al solito allenati da Francesco Caricato e Gianmarco Planchesteiner, hanno infatti vinto l’ILCA 6 Youth Europeans con distacchi ancora una volta importanti.

Mattia Cesana, dopo un totale di dieci prove, equamente divisi tra qualifica e finale, ha inflitto a Massimiliano Antoniazzi, giunto secondo, un ritardo di otto punti, divenuti ben ventinove rispetto al terzo, lo svedese Erik Norlen.

“E’ stato un campionato difficile e lunghissimo, nel corso del quale abbiamo passato tante ore in acqua e negoziato con le più svariate condizioni meteo. Una situazione complicata da gestire, specie dal punto di vista psicologico, ma nonostante questo ce l’abbiamo fatta. Sono orgoglioso di questa affermazione europea per la quale ringrazio la Federazione, la Fraglia, la mia famiglia e, più in generale, quanti mi hanno aiutato nell’impresa” ha detto Mattia Cesana a margine della premiazione.

Ancor più marcato il successo di Emma Mattivi che, dopo nove prove, ha inflitto sedici lunghezze di ritardo alla coppia composta dall’olandese Roos Wind e dalla croata Petra Marendic.

“E‘ stato un campionato molto difficile e particolarmente lungo, nel corso del quale una delle incognite è stata rappresentata dalla situazione meteo in costante evoluzione. Sono felicissima di aver centrato questa vittoria, anche perchè erano due anni che la inseguivo. Ringrazio la Federazione Italiana Vela, la Fraglia Vela Riva e quanti mi hanno spronato a fare meglio e a raggiungere i miei obiettivi” ha commentato Emma Mattivi.

Risultati, quelli ottenuti da Cesana e Mattivi, che sono serviti da stimolo per gli altri atleti della Fraglia Vela Riva, come nel caso Giorgia Bonalana e Antonio Pascali, finiti rispettivamente sesta e tredicesimo.