Vela, a Pasqua l’appuntamento è con il Meeting del Garda Optimist

domenica, 26 marzo 2023

Riva del Garda – Le vacanze pasquali si avvicinano e cresce il fermento tra i giovanissimi per uno dei più attesi eventi del panorama velico giovanile internazionale, il Meeting del Garda Optimist, la regata da Guinness dei Primati che, in programma tra il 6 e il 9 aprile, giunge quest’anno alla 41ma edizione. Foto @Elena Giolai.

Se il 2022 aveva già fatto assaporare un ritorno alla normalità dopo la pandemia, le aspettative sono ancora più alte per la 41ma edizione dell’evento organizzato dalla Fraglia Vela Riva: a due settimane dallo start sono oltre 1200 i ragazzi che, in rappresentanza di 38 nazioni, si riverseranno a Riva del Garda per prendere parte a questo imperdibile appuntamento.

Format che vince non si cambia: anche quest’anno, confermato il programma delle scorse edizioni. Si inizierà mercoledì 5 aprile con la nona edizione della Residence Centro Vela Country Cup, una sfida in cui ogni nazione potrà mettere in campo il suo miglior rappresentante per cercare di aggiudicarsi il trofeo. Nel 2022, la vittoria era andata all’Ucraina per mano dell’atleta Sviatoslav Madonich che, con un’ottima scoreline anche nelle giornate successive, era riuscito a mettere il sigillo pure sul Meeting.

Da giovedì 6 aprile, al via le regate del Meeting del Garda: due i giorni di selezioni, per arrivare alla formazione delle flotte Gold, Silver, Bronze ed Emerald. Saranno i giovani atleti che riusciranno ad accedere alla flotta Gold a lottare, fino alla giornata di domenica, per conquistare la vittoria della più iconica delle manifestazioni della classe Optimist.

Anche quest’anno, i partecipanti saranno coinvolti in attività in acqua e a terra, grazie anche al supporto della Regione Trentino e di Negrinautica, official partner del 41° Meeting del Garda Optimist.