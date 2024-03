Vela, 42° Meeting del Garda Optimist: in testa Lombardi e Forssen

giovedì, 28 marzo 2024

Riva del Garda (Trento) – Il 42° Meeting del Garda Optimist è iniziato sotto la pioggia: comandano Pietro Lombardi (Cadetti) e Alexander Forssen (Juniores). La Country Cup, assegnata sulla base dei risultati della prima prova del 42mo Meeting, è stata vinta dal greco Iason Panagopoulos.

La 42ma edizione del Meeting del Garda Optimist ha preso il via oggi, mettendo subito alla prova i quasi milleduecento giovani velisti con condizioni meteo difficili, caratterizzate da freddo pungente e pioggia battente. Peculiarità di questa giornata è stata la direzione del vento che, seppur leggero in intensità, ha soffiato stabilmente da nord: accadimento singolare per il lago di Garda dove, solitamente, nelle ore centrali della giornata la brezza arriva da Sud (nelle foto © Fraglia Vela Riva Zerogradinord).

Nonostante il meteo complicato, l’evento si è aperto con il solito grande entusiasmo e, grazie alla determinazione dimostrata da tutti i giovani velisti, giunti a Riva in rappresentanza di ben trentotto nazioni, che spaziano dal Giappone al Brasile, dal Messico all‘Argentina, si sono disputate due prove per gli Juniores e una per i Cadetti. Ottimo il lavoro svolto dal Comitato di Regata, presieduto da Gianfranco Crevatin, che ha sfruttato ogni possibilità per concludere la giornata con il miglior bilancio possibile.

Tra i Cadetti l’unica prova è stata vinta da Pietro Lombardi (Fraglia Vela Malcesine), che guida la classifica provvisoria con il minimo margine su Jugo Lazzeruini (Circolo Vela Torbole) e con due punti sul tedesco Takeo Korte (Muelenberger Segelclub).

Tra gli Juniores, protagonisti di due prove, la testa della classifica è stata presa dallo svedese Alexander Forssen (Team Happy) che, con tre punti, anticipa di due lunghezze il turco Mehmet Erkut Budak (Turkish National Team) e di tre il brasiliano Manuel Braganca (ICRJ).

Cancellata ieri a causa della mancanza di vento, la 10ma Country Cup è stata assegnata oggi sulla base dei risultati della prima prova del 42mo Meeting del Garda Optimist, tenendo in considerazione i piazzamenti degli atleti originariamente iscritti a questa evento che impegna un rappresentante per ciascuna delle nazioni in gara. A imporsi è stato il greco Iason Panagopoulos, che ha messo in fila il francese Philippe Papin e la brasiliana Joana Freitas. Il trofeo challenge perpetuo della Country Cup è stato consegnato al vincitore nel corso di una partecipata cerimonia svoltasi presso la sede del centro commerciale Blue Garden, partner della Fraglia Vela Riva.

La 42ma edizione del Meeting del Garda Optimist riprenderà domani: il segnale preparatorio è fissato per le ore 10.