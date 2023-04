Vela, 41esimo Meeting del Garda Optimist: comanda lo svedese Wigforss

venerdì, 7 aprile 2023

Riva del Garda (Trento) – E’ scattato il 41esimo Meeting del Garda Optimist, dopo le batterie di qualificazione comanda lo svedese Henrich Wigforss (KSSS). Il velista svedese, già vincitore della 9^ edizione Residence Centro Vela Country Cup, anticipa di un solo punto il norvegese Martinius Melleby Hopstock (ASF) e di due Erik Scheidt (FVR), figlio d’arte e portacolori della Fraglia Vela Riva. Completano la top five del raggruppamento riservato ai più grandi l’ucraino Viatoslav Madonich (Team Ukrainian), già vincitore del 40mo Meeting del Garda Optimist, e il danese Frederik Dam Hastrup (SS): entrambi sono in ritardo di appena qualche lunghezza rispetto a Wigfross, quindi in piena lotta per il successo finale, così come almeno altri quindici velisti, staccati di meno di dieci punti dal battistrada. Tra questi Figaro anche Victoria Demurtas (FVR): la velista della Fraglia Vela Riva è settima assoluta e prima tra le ragazze.

Guardando ai Cadetti, invece, a guidare la classifica è Villiam Osipovs (FVR). In regata sotto le insegne della Fraglia Vela Riva, questo giovane timoniere lettone classe 2013 ha un margine di quattro e cinque punti su due velisti ucraini, Ahnieshka Madonich (Team Ukrainian), seconda, e Roman Vyevyenko (FVR), terzo davanti a Nicolò Leonardi (FVM) e ad Ahmet Areò Barut (Tekirdag Yelken).

Tra ieri e oggi si è regatato sfruttando un’Ora che ha soffiato con vigore specie nel corso della giornata odierna, portando con sé un marcato moto ondoso che ha reso la conduzione piuttosto impegnativa per gli oltre milleduecento atleti in regata.

La seconda giornata del 41mo Meeting del Garda Optimist si è conclusa con la premiazione del Memorial Angelini, iniziativa promossa dalla Fraglia Vela Riva con l’intento di unire il suo evento di cartello con La Notte di Fiaba, altra importante manifestazione rivana riservata ai più piccoli. Gli alunni delle classi prime e seconde elementari della zona sono stati invitati a realizzare dei disegni che unissero l’Optimist a I Viaggi di Gulliver, che sarà il tema di La Notte di Fiaba di quest’anno. Tra le centinai di lavori presentati, la giuria nominata dalla Fraglia Vela Riva ha scelto le dieci opere migliori, premiando come vincitori le opere di Giona Iori (Classe 1°, Scuola Prmaria di Pietramurata) e quella della classe della maestra Manuela Perini della Scuola Primaria Fedrigoni di Varone.

Il 41mo Meeting del Garda Optimist riprenderà domani con lo svolgimento delle prime prove di finale a partire dalle ore 12.30.