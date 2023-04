Vela, 29er e OpenSkiff: i risultati del Circolo Vela di Arco

martedì, 11 aprile 2023

Arco (Trento) – Le squadre arcensi giovanili tra Sicilia e Slovenia per le regate di Pasqua. Nel 29er i fratelli Bellomi bronzo all’Eurocup di Capodistria, tra i più piccoli dell’OpenSkiff bronzo sfiorato per Aurora Milanese.

Week end pasquale di trasferte per le squadre agonistiche giovanili del Circolo Vela Arco, che si sono divise tra Sicilia e Slovenia, rispettivamente per la 2^ Regata Nazionale Open Skiff e la 29er Eurocup (nelle foto © Elena Giolai)

In Sicilia, presso il Circolo Velico Sferracavallo (Palermo) il Circolo Vela Arco con l’allenatrice Ausra Stelmaszyk si è presentato con 5 atleti, tra cui la new entry under 12 Garudis Radkevicius, ma tutta la rinnovata squadra Open Skiff è alle prime esperienze agonistiche in questa stagione ’23 e quindi tutto rappresenta una novità, una conquista. Dieci le regate disputate in condizioni molto impegnative soprattutto per chi viene dal lago: onda formata e vento dai 10 ai 18 nodi, che comunque non hanno spaventato i giovanissimi velisti, per la prima volta in trasferta in Sicilia. Ha sfiorato il podio sebbene in parità di punteggio con il terzo, Aurora Milanese, quarta solo dopo le ultime regate di domenica di Pasqua, ma una bella promessa essendo la più piccola del Team, nella categoria under 12. Tra i migliori parziali due secondi posti in una categoria dominata dall’ukraino trasferito a Rimini Sviatoslav. Importantissima esperienza velica e di vita anche per i tre under 15 Mattia Giusto, Carlos Mancabelli e Pietro Riccardo Bertelone, che si sono confrontati in una flotta di quasi 60 timonieri e hanno avuto anche loro il primo incrontro con le onde lunghe del mare.

A Capodistria, Slovenia, hanno regatato invece i fratelli Bellomi, timonieri 29er, che con i loro fedeli prodieri si sono confrontati in ben 16 regate in una tappa dell’Eurocup, che ha visto la classifica generale dominata soprattutto da equipaggi femminili e mixed. Terzo posto assoluto e di categoria per Malika Bellomi e Beatrice Conti, ad un solo punto dalle seconde, le tedesche Mahnke-Schwanebeck. Vittoria netta e senza storia delle polacche Lewandowska-Zmudzinska. Tra i maschi Mosè Bellomi e il prodiere Pietro Berti hanno conquistato il terzo posto di categoria (decimi assoluti tra femminile e mixed), concludendo la manifestazione da leader assoluti avendo piazzando due primi assoluti in regata 15 e 16, uniche prove con vento sostenuto sui 16-18 nodi. I due equipaggi sono stati accompagnati dal Direttore Sportivo e coach Michele Giorgini, già allenatore dell’oro olimpico Tita.