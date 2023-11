Valtellina Wine Trail, successo di Luca Del Pero ed Elisa Desco: le classifiche

domenica, 12 novembre 2023

Sondrio – Grande successo del Valtellina Wine Trail, giunta alla 1o^ edizione, che ha richiamato 3700 atleti da 43 nazioni. Un mix tra sport ed enogastronomia che si conferma vincente. Tre differenti start, tre differenti lunghezze e un percorso di 6km per Joëlette, camminando o correndo tra i terrazzamenti e le migliori cantine di Valtellina.

Nella 42 km, partita da Tirano, con arrivo a Sondrio ha trionfato Luca Del Pero (foto © Riccardo Frizziero Sportdimontagna, in basso Elisa Desco) in 3h15’30”, secondo posto per il giovane Andrea Rota in 3h19’47”, podio completato da Francesco Nicola in 3h23’51”. Per Luca Del Pero è il secondo successo consecutivo al Valtellina Wine Trail, mentre nella gara femminile Elisa Desco, che ha tagliato il traguardo dopo 4h00’34”, entra nella storia vincendola per la quinta volta in dieci edizioni. Al secondo posto l’azzurra di trail Camilla Spagnol in 4h08’3”, terza Alice Testini in 4h10’00”.

Per quanto riguarda l’Half Trail, la vittoria è andata a Daniel Antonioli in 1h32’54”, seguito da Massimiliano De Bernardi e dal giovane Alessandro Ross, al femminile la vittoria è andata alla britannica Sarah Willhoit, in 1h44’17”, podio completato dalla rientrante Barbara Bani e dalla vincitrice dello scorso anno Gaia Bertolini.

Nella 13 km si sono imposti Lorenzo Beltrami ed Elisa Sortini.

Le dichiarazioni dei vincitori:

Luca del Pero: “E’ stata dura anche quest’anno e sono davvero felice di aver vinto la seconda volta qui, anche perché nelle ultime gare non mi sentivo al massimo della condizione e la stanchezza di questa lunga stagione si è fatta sentire. Sono però riuscito a fare la differenza al 25^km, staccando Andrea Rota e Mattia Gianola che mi hanno dato filo da torcere. Dedico questa mia vittoria alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutti coloro che mi sostengono”.

Elisa Desco: “Oggi ho corso con il cuore e la passione. Non potevo chiedere di più, anche perché negli ultimi 10 km ho iniziato ad accusare i segnali di una stanchezza dovuta alla mancanza di km nelle gambe. È stata dura, ma sono davvero felice di essere un’altra volta qui”.

Daniel Antonioli: “Sono riuscito a mascherare la stanchezza giocando d’esperienza. I miei avversari mi hanno dato filo da torcere, ma è andata bene. Sul finale ho dovuto difendermi da un grande Massimiliano che sul finale ha fatto una gran rimonta”.

Sarah Willhoit: “E’ la prima volta per me qui in Valtellina, ed è impossibile non rimanerne affascinati. È una gara semplicemente incredibile. Ammetto che è stato davvero difficile non farsi distrarre dagli scenari spettacolari di questa vallata. Mi sono divertita un sacco ed è stata una grande soddisfazione”.

Lorenzo Beltrami: “Questa è una gara bellissima, nervosa fin dall’inizio. È stata una gara tirata fin da subito, con Marcos che ha imposto un ritmo davvero alto. Poi sono riuscito a staccarlo e ad avere la meglio. Secondo me è il tracciato più bello in assoluto”.

Elisa Sortini: “E’ la gara più breve, ma credo la più dura. I continui sali-scendi non lasciano un attimo di respiro. Sono contenta di come sia andata, anche se ho accusato un po’ di stanchezza dopo l’8^km per la mancanza di allenamento dopo un periodo un po’ difficile. Correre la Valtellina Wine Trail è sempre una garanzia”.