Valsugana, la Coppetta d’Oro dei record va ai padroni di casa del Veloce Club Borgo. I risultati

domenica, 4 settembre 2022

Borgo Valsugana – La Coppetta d’Oro dei record, la 24ª della storia della manifestazione, rimane a casa e finisce nella bacheca della squadra organizzatrice, il Veloce Club Borgo, che ha visto premiati tanto i propri sforzi organizzativi quanto l’ottimo lavoro svolto nella cura del vivaio. Foto di Daniele Mosna.

Ad alzare al cielo il trofeo, secondo la tradizione dell’evento, è stato il direttore sportivo della squadra Paolo Voltolini, festeggiato dai suoi ragazzi, che con i loro piazzamenti hanno contribuito al successo di squadra e a quello del loro allenatore.

I borghigiani hanno totalizzato 106 punti, affiancati sul podio dai bresciani del Mazzano (84 punti) e dai veronesi della Barlottini Ekoi Body Energie (83 punti), con le altre due formazioni venete del Veloce Club Città di Marostica (79) e del Gs Mosole (66) a completare la top 5.

Il Veloce Club Borgo si è imposto anche nella graduatoria per numero di partecipanti (38), davanti ai bolzanini del Gs Alto Adige (31) e ai trevigiani della Sprint Vidor La Vallata (29), seguiti in quarta piazza dal Pedale Chiaravallese e in quinta dal Gs Mosole, entrambi con 26 atleti al via.

Le corse riservate ai G5 e G6 maschi hanno chiuso la due giorni riservata ai Giovanissimi (7-12 anni), che quest’anno ha visto schierati ai nastri di partenza la bellezza di 1279 baby ciclisti in rappresentanza di 135 società, provenienti da tutta Italia.

Un vero e proprio record per l’evento organizzato dal club presieduto da Stefano Casagranda, forte della collaborazione di un nutrito e qualificato gruppo di volontari.

Le corse sono andate in scena sull’apprezzato percorso di 1500 metri, con partenza da via Gozzer e arrivo sulla pista del centro sportivo, con un breve tratto in salita ricavato sulla pista ciclabile, dove i ragazzi hanno trovato ad accoglierli e sostenerli due vere e proprie ali di folla, come in una grande classica del ciclismo internazionale.

A brindare alla vittoria, nella seconda e ultima giornata di gare, sono stati Niccolò Faccin (Gs Mosole), Carlo Ceccarello (Monselice), Tommaso Marini (Team Valdinievole), Pietro Foffano (Libertas Scorzè) e Justin Mamaliga (San Vendemiano) tra i G5, quindi Mattia Daniele (Gs Cartura), Giole Angelo Libertani (Gs Lagunare), Gabriele Rossanese (Polisportiva Musile), Mattia Biagini (Sandrigo Bike) e Laerte Scappini (Uc Empolese) tra i G6.

Per gli organizzatori del Veloce Club Borgo ora l’attenzione si sposterà sul prossimo weekend (10-11 settembre), quando toccherà alla 22ª Coppa Rosa per Allieve, alla 15ª Coppa di Sera per Esordienti (maschi e femmine) e alla corsa regina, la 54ª Coppa d’Oro per Allievi, con altri 1.200 atleti iscritti, dei quali oltre 400 Allievi, 160 Allieve, 400 Esordienti maschi e circa 200 Esordienti Donne.