Valle dei Segni Wine Trail, i risultati della gara conclusiva al Lago Moro

domenica, 29 ottobre 2023

Darfo Boario Terme – Valle dei Segni Wine Trail day two, la seconda edizione della bella gara podistica disegnata tra i vigneti e i terrazzamenti della Media Valle Camonica si è conclusa questo pomeriggio con la Lago Moro Wine Short Trail da 8km (300 m d+). Dopo la giornata di sole quasi estiva di ieri, che ha accompagnato i 950 sciamani delle due long distance da 55 e 18 km, oggi un meteo decisamente più autunnale ha contraddistinto la prova breve. Nonostante le temperature più rigide e alcuni scrosci di pioggia in 400, tra agonisti e non, sono sfilati tra i filari e le cantine passando sulle rive del bellissimo Lago Moro. Foto di Simone Foglia.

Per quanto riguarda l’aspetto agonistico, ad imporsi sono stati i due giovani talenti del Team Karpos Alex Rigo e Arianna Dentis. Se il primo per un solo secondo non è riuscito a battere il primato di Nicola Morosini (36’47”), al femminile la promettente atleta piemontese ha tagliato il traguardo in 42’29”, migliorando di 1’ il precedente primato di Giulia Lamberti. Per quanto riguarda le due long distance del sabato, nella gara principe a firmare l’albo d’oro sono stati Guido Angella e Melissa Paganelli, mentre nella half da 18 km a mettere tutti in fila ci hanno pensato Alberto Vender e Giulia Lamberti.

Forte dei 1350 concorrenti da 10 differenti nazioni, giunti nella Media Vallecamonica nonostante una serie infinita di concomitanze, per il comitato organizzatore camuno è tempo di bilanci e progetti: “Partiamo con il goderci quanto di buono siamo riusciti a fare – ha dichiarato al termine delle premiazioni il responsabile Matteo Giorgi -. Abbiamo lavorato sodo, con la passione che sin dall’inizio ci ha contraddistinto e la gente l’ha capito. In un week end con almeno altri 4/5 appuntamenti di rilievo, siamo riusciti a farci largo confermando i numeri dell’esordio. Anche oggi, nonostante il meteo, in molti hanno risposto presente e la cosa non può che farci piacere”.

Entrando nei dettagli, Giorgi ha proseguito: “Sono stati tre giorni fantastici, intensi e ricchi di emozioni. Le presenze fatte registrare e il livello delle gare proposte ci inorgogliscono, come ci soddisfano i passaggi al village. Noi, però, non siamo tipi che si accontentano facilmente… Da dopo domani, almeno un giorno di riposo ce lo prendiamo, si ricomincia a pensare al 2024 con ancora maggiore convinzione”.

L’obiettivo è crescere ancora: “Non voglio svelare il traguardo che mi sono prefissato per scaramanzia, ma vi posso anticipare che tesseremo nuove relazioni e ci muoveremo per diventare sempre più internazionali. Come ho detto più volte il nostro sogno è che Valle dei Segni Wine Trail diventi un happening di fine stagione. Chi ha corso le nostre gare o anche solo è venuto a vederle ci ha dato feedback incoraggianti. Ciò per noi è lo stimolo per lavorare ancora meglio e farci conoscere a un numero sempre maggiore di persone”.