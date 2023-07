lunedì, 17 luglio 2023

Pisogne – Buona gara di Giuseppe Romele nel Triathlon (in realtà ridotto a Duathlon, nuoto e carrozzina a spinta, per le condizioni meteo sfavorevoli) nella gara di Coppa del Mondo svoltasi a Swansea, in Galles: l’atleta di Pisogne si è classificato al quarto posto dietro due olandesi Jetze Plat e Geert Schipper e al francese Noel, dimostrando comunque di essere molto competitivo.