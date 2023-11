Valle Camonica, medaglie per il Karate Master Rapid SKF CBL

giovedì, 2 novembre 2023

Pian Camuno – Karate Master Rapid SKF CBL impegnato su due fronti: 10 medaglie a Casale Monferrato. A Gerenzano addirittura tutti a podio per la tappa CSEN Lombardia.

A Monferrato (Alessandria), in una kermesse nel quale erano presenti più di 800 atleti in rappresentanza di 150 società sportive presente la Master Rapid SKF CBL che è riuscita a realizzare una impresa straordinaria aggiudicandosi ben 10 medaglie.

Nel kata d’Oro Noemi Sigismondi , d’argento Miriam Ederar e Giada Noris, di bronzo Karim Ederar e Eros Moretti. Nel Kumite d’oro Asia Pedretti, d’argento Matilda Borghesi e di bronzo Alessia Pezzotti, Basma Cherouaqi e Camilla Perina.

La cronaca delle due migliori imprese della giornata vedono Asia Pedretti (foto) nel kumite superare al primo turno la laziale Giulia Fracassi per 1 a 0, al secondo turno la bresciana Penelope Squassina per 3 a 0, al terzo turno la piemontese Lavinia Di Stefano per favore arbitrale, in semifinale la toscana Azzurra Banfi per 3 a 2 e nella finalissima la laziale Sofia Onori della Polizia di Stato con un perentorio 4 a 1.

Nel kata invece Noemi Sigismondi (foto) supera come punteggio sin dal primo turno con un grande distacco anche di un punto pieno le piemontesi Giorgia Dami e Sofia Crucitti, la lombarda Martina Beretta, l’emiliana Isabel Cardaropoli e la laziale Tamara Batoleschi aggiudicandosi una medaglia d’Oro di grandissimo prestigio.

Contemporaneamente a Gerenzano è andata in scena la tappa Lombardia CSEN nel quale sono andati a podio con la medaglia d’oro Simone Andreoli, Maryam Yamine, Giulia Amaglio, Chiara Quistini e Filippo Legrenzi. d’argento Angelica Arrigo, Alessio Federici, Sara Pedersoli, Gioele Camplani, Lorenzo Tononi, Giorgia Spagnoli, Matilda Spandre mentre di bronzo Melissa Filisetti.

Prossimo appuntamento per i ragazzi dei Maestri Francesco Maffolini, Francesco Landi, Dario Zanotti e Dino Sartirani a Ostia Lido Roma il 3/4/5 Novembre per i Campionati Italianai Juniores 2023.