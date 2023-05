domenica, 21 maggio 2023

Darfo Boario Terme – Giuseppe Romele ha vinto a Sharm El Sheikh una gara mondiale dell’Africa Paratriathlon Cup nella categoria PTWC. Prossima gara in programma per l’atleta della Polisportiva Disabili Valcamonica in Spagna all’Europe Cup Paratriathlon di Madrid il 3 giugno.