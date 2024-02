Valle Camonica: Comunità Montana e Atlantide Pallavolo Brescia rilanciano il Summer Cup

martedì, 27 febbraio 2024

Breno (Brescia) – Comunità Montana di Valle Camonica e Atlantide Pallavolo Brescia, con la partecipazione del Csi Vallecamonica e di Gruppo Aragosta, ha rinnovato la collaborazione e rilanciato l’iniziativa Summer Cup in programma dall’8 al 26 luglio per i ragazzi tra gli 8 e i 17 anni.

Atlantide Pallavolo Brescia e Comunità Montana di Valle Camonica fanno un altro passo avanti: dopo l’esperienza dello scorso settembre con mini ritiro e amichevole a Capo di Ponte (Brescia), organizzata dal Gruppo Aragosta, guidato da Federico Polonioli grazie al sostegno della Comunità Montana, arriva anche una collaborazione in vista dell’estate e la possibilità di seguire gratuitamente tutte le restanti partite di campionato di Serie A2 maschile, iniziative rivolte a tutti i ragazzi e ragazze della Valle Camonica che giocano a pallavolo.

Grazie a questa partnership tutte le società camune, anche con la collaborazione del Csi Vallecamonica, potranno proporre ai propri atleti il Summer Volley, una vacanza al mare di una settimana all’insegna della pallavolo e del divertimento. E ogni società potrà partecipare attivamente al camp anche con i propri allenatori.

Il Summer Volley, proposto da oltre 20 anni è una vacanza sportiva che coinvolge ragazzi e ragazze dagli 8 ai 17 anni, che giocano a pallavolo, ma non solo. Gli organizzatori mettono a disposizione le migliori strutture della Riviera romagnola per far trascorrere ai ragazzi una settimana di puro divertimento, tra sport e tempo libero, tra giochi e serate organizzate.

L’assessore allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica Massimo Maugeri dichiara: “Siamo contenti di aver stabilito questo accordo di collaborazione tra la società di Pallavolo della nostra città ed il nostro ente comprensoriale. Per noi è estremamente importante dare l’opportunità ai nostri giovani atleti di poter avere delle occasioni per mettere in mostra le proprie qualità entrando in contatto diretto con chi lo sport lo mastica ad alti livelli”.

Altrettanto entusiasta della collaborazione Roberto Zambonardi, allenatore della prima squadra dell’Atlantide protagonista nel campionato di Serie A2 maschile e direttore tecnico del settore giovanile: “Da anni il camp è il punto di riferimento estivo per molte delle famiglie che mandano i propri figli e le proprie figlie ai nostri corsi. Da quell’amichevole di settembre nella quale siamo stati travolti dall’entusiasmo, abbiamo capito che in Valle Camonica c’è voglia di pallavolo e ci sono tante persone che amano questo sport. Ecco perché invitiamo tutti al nostro Summer Volley! Per esperienza posso dirvi che chi partecipa a queste vacanze dopo l’estate torna ancora più volentieri in palestra!”.

Non manca la collaborazione con il Csi di Vallecamonica: “Un primo passo importante di collaborazione tra lo sport di alto livello e lo sport di base del Csi, due mondi che possono cooperare e mettersi al servizio della promozione sportiva sul nostro territorio. Noi portiamo l’entusiasmo di ragazze e ragazzi e l’Atlantide Pallavolo Brescia la ricchezza dell’esperienza maturata nel mondo del volley. L’obbiettivo è quello di creare insieme momenti educativi e, soprattutto, essere da stimolo per la crescita della pallavolo maschile che nel Csi di Vallecamonica da alcuni anni sta un po’ faticando” commenta il presidente Giuliano Ganassi, affiancato dal responsabile del settore pallavolo Paolo Merla.

Per l’estate 2024 sono tre i turni proposti dall’8 al 26 luglio, con una decina di istruttori e tutor per ciascuna settimana, per garantire l’assoluto coinvolgimento dei partecipanti in tutte le attività giornaliere e serali.

I ragazzi, provenienti da tutta la provincia di Brescia, ma anche da Mantova, Verona, Cremona, Bergamo, Modena, Piacenza e Parma, saranno alloggiati all’Hotel La Torre, riservato esclusivamente per tre settimane al Summer Volley. L’Hotel La Torre è in un posto estremamente strategico, in quanto si trova a meno di 50 metri dalla spiaggia, e a 200 metri dalle palestre dove si svolgeranno le attività sportive. Il costo è contenuto: l’iscrizione ad una settimana di camp costa 490 euro e comprende soggiorno per 7 giorni e 6 notti con pensione completa, area spiaggia (campi beachvolley, ombrelloni, e lettini), palestra, assicurazione, kit sportivo.

Ogni società sportiva potrà proporlo a tutti i propri iscritti e potrà accompagnarli con i propri tecnici. Verrà proposto anche un servizio trasporto ad un prezzo vantaggioso. Informazioni e iscrizioni a: tucano_sportefun@yahoo.it e al 338 8083177.

Grazie alla partnership tra Atlantide e Comunità Montana Valle Camonica, come detto, la società bresciana inviterà gratuitamente alle partite di regular season, playoff e Coppa Italia tutte le società della Valle, che riceveranno l’invito direttamente dall’ente. Le prossime partite della regular season che si giocano al Centro Sportivo San Filippo di Brescia sono: Brescia-Santa Croce, domenica 10 marzo (ore 16); Brescia-Aversa, domenica 17 marzo (ore 19). Seguiranno poi altri appuntamenti per Play Off e Coppa Italia.