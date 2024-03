Tricolori children Paganella: annullato lo skicross under 16

lunedì, 18 marzo 2024

Paganella – Niente da fare per la gara di apertura dei campionati italiani children della Paganella. Lo skicross under 16 in programma sulla pista S. Antonio è stato annullato per la mancanza di condizioni minime di sicurezza a seguito della poca visibilità. Dopo aver disputato le prove libere e le qualifiche femminili la giuria, il direttore di gara e il referente Fisi hanno deciso di cancellare la gara che non sarà recuperata. Svolte regolarmente invece le prove di SuperG ragazzi.

Lo staff dello Ski Team Paganella ha confermato il programma, che prevede il superG ragazzi sulla pista Panoramica Tre Tre e e gigante allievi sulla pista Olimpionica 3.

Il programma dei prossimi giorni

Martedì 19 marzo

Ore 9: sulle piste Panoramica e Tre Tre/Selletta superG under 14

Ore 9: sulla pista Olimpionica 3 Slalom gigante under 16

Mercoledì 20 marzo

Ore 9: sulle piste Panoramica e Tre Tre/Selletta prove superG under 16

Ore 9: sulla pista Olimpionica 3 Slalom gigante under 14

Giovedì 21 marzo

Ore 9: sulle piste Panoramica e Tre Tre/Selletta superG under 16

Ore 9: sulla pista Olimpionica 3 Slalom speciale under 14

Ore 16,30: Sfilata atleti e premiazioni piazza Dolomiti ad Andalo

Venerdì 22 marzo

Ore 9: sulla pista S. Antonio prova skicross under 14

Ore 9: sulla pista Olimpionica 3 Slalom speciale under 16

A fine gara: Premiazioni in piazza Dolomiti ad Andalo