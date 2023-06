Triathlon: Davide Capello vicecampione italiano nella categoria S2

mercoledì, 28 giugno 2023

Salò – Ottimo risultato per Davide Capello, atleta della Canottieri Garda Salò che il 24 e 25 giugno ai Campionati Italiani di Triathlon Olimpico di Alba Adriatica si è classificato secondo nella categoria S2, che comprende gli atleti dai 25 ai 29 anni.

Capello ha dominato nella frazione nuoto, uscendo in prima posizione, per poi mantenere il vantaggio anche durante la frazione in bicicletta, mentre è stato superato al penultimo giro della frazione corsa.

“Davide ha fatto una prestazione straordinaria e di sicuro vorrà riscattarsi e ci proverà a settembre nella distanza Sprint. Con la sua tenacia e la sua esperienza, siamo fiduciosi che raggiunga nuovi traguardi e continuerà a rappresentare la Canottieri Garda Salò con orgoglio”, commenta l’allenatore Alessandro Moretti.

Anche Francesco De Cillis sta portando alti i colori della società salodiana. Lo scorso 25 giugno ha partecipato infatti all’Ironman di Nizza, in preparazione al prossimo mondiale del 10 settembre sempre nella stessa località. Dopo essere uscito dalla frazione nuoto con il primo gruppo, ha chiuso la gara 22° ( 2° tra gli italiani) nella categoria Man40-44. “E’ stata una gara durissima per le condizioni meteo estreme, soprattutto nella corsa era impossibile andare al passo prefissato. Sono molto contento del risultato, considerando che non ho dato il massimo, avendo l’obiettivo di settembre”, commenta De Cillis.