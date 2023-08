Trentino Basket Cup 2023, debutta l’Italia di Pozzecco

giovedì, 3 agosto 2023

Trento – Scatta la Trentino Basket Cup 2023, in programma domani e sabato. La BLM Group Arena vedrà protagoniste l‘Italia, che si sta allenando a Folgaria, Turchia, Cina e Capo Verde. Il Presidente di Aquila Basket Luigi Longhi: “Orgogliosi di contribuire a portare a Trento una manifestazione di questa portata: sarà un grande successo di pubblico e di passione”.

Pozzecco, Djordjevic (Cina) e Ataman (Turchia): un terzetto di coach di livello internazionale che per blasone e pedigree forse non hanno precedenti nella storia cestistica di una città, Trento, che pure anno dopo anno si sta scoprendo sempre più appassionata di basket. Lo dimostrano gli oltre 3.000 biglietti già staccati per le sfide di venerdì e sabato sera, i primi passi competitivi della Nazionale Azzurra in preparazione ai Mondiali di fine agosto in Asia.

Alla presenza tra gli altri di Paolo Nicoletti, direttore generale della Provincia Autonoma di Trento, Salvatore Panetta, assessore allo sport del Comune di Trento, Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, e Matteo Agnolin, direttore dell’Apt Trento, è intervenuto anche il Presidente di Aquila Basket Luigi Longhi: “Ringrazio tutte le parti coinvolte nell’organizzazione – ha commentato Longhi – per aver reso possibile avere a Trento questo torneo di altissimo livello internazionale. Abbiamo qui tre allenatori che hanno segnato la storia del basket europeo degli ultimi 30 anni, è un orgoglio per una società piccola e giovane come Trento contribuire a portare in città personaggi di questo spessore. Buona fortuna all’Italia e a tutte le nazionali coinvolte in questi due giorni che si preannunciano particolarmente intensi e divertenti. La prevendita dei biglietti sta andando bene, il basket si conferma una volta di più, concedetemelo, lo sport più seguito della nostra provincia”.

“Essere anche quest’anno a Trento e in Trentino – ha aggiunto il commissario tecnico della Nazionale italiana Gianmarco Pozzecco – è stato il modo migliore per trovare serenità in vista del percorso verso il Mondiale”.

Domani – venerdì 4 agosto – il via al torneo con le semifinali: la Cina di Djordjevic e del fenomenale talento NBA Kyle Anderson affronterà la Capo Verde dell’ex Aquila Beto Gomes e del fresco MVP Delle Final Four di Eurolega Walter Tavares (palla a due alle 18.00). Alle 20.30 scenderà in campo l’attesissima Italia di Simone Fontecchio e Nicolò Melli, attesa subito dalla temibile Turchia di coach Ataman. Sabato le finali per il terzo (ore 18.00) e per il primo posto (20.30). I biglietti sono ancora disponibili sul sito di Aquila Basket, online sul circuito Vivaticket, presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza, 20 e presso le casse del palazzetto nei giorni delle partite.