Tremalzo Bike, salta l’edizione 2023

sabato, 5 agosto 2023

Campione del Garda (Brescia) – La stagione 2023 non vedrà riconfermata la presenza della Tremalzo Bike. Una notizia triste per certi versi, obbligata per altri. Dopo aver trovato la formula più apprezzata tra tutte le edizioni precedenti, quella con partenza dal lungolago di Campione del Garda ed il passaggio mozzafiato sul Monte Bestone nel finale, il comitato organizzatore ha deciso di congelare l’evento per una eventuale riproposta nei prossimi anni (nella foto Medvedev alla Tremalzo bike 2022).

“Gli ultimi anni di lavoro, di modifiche ed esperimenti ci avevano portato nel 2022 a trovare, a nostro avviso, ma anche a sentire i commenti dei bikers, la ricetta perfetta per rendere la Tremalzo un evento unico e riconoscibile – hanno commentato gli organizzatori – purtroppo, o per fortuna, uno degli aspetti che ci ha sempre contraddistinto in questi anni è la nostra maniacale attenzione ai particolari. La Tremalzo Bike nasce per promuovere il nostro meraviglioso territorio, ma ognuno di noi è un ex rider ed un appassionato di mtb proprio come i biker che vi partecipano. Per questo motivo abbiamo sempre puntato a standard alti, perché sappiamo quanto sia importante questo per chi partecipa, ma soprattutto perché abbiamo sempre voluto che tutti, partecipanti ed accompagnatori, lasciassero Tremosine con un ricordo positivo, indipendentemente dall’esito agonistico della gara fine a se stessa.”

“Oggi questo standard non possiamo garantirlo e non ce la sentiamo di organizzare tanto per organizzare. La Tremalzo Bike deve essere una festa per tutti e non importa quanto bisogna lavorare per fa si che ciò si avveri. Abbiamo centinaia di volontari al seguito, che non finiremo mai di ringraziare per il loro supporto, ma organizzare non è il nostro lavoro. Siamo appassionati, siamo noi stessi volontari ed organizziamo per passione. Non per denaro o per gloria. Amiamo dedicare il nostro tempo libero per il bene dello sport che amiamo e per amore del nostro territorio. Ma non sempre questo è possibile. Questo è uno di quei momenti. Abbiamo bisogno di tempo per riorganizzarci e riproporre un evento senza dover per forza rubare tempo alle nostre famiglie ed al nostro lavoro.”

“Molto probabilmente la Tremalzo Bike tornerà. É il nostro augurio più grande. Perché al di là di tutto, la mountain bike resta la nostra passione più grande.”