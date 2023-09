Transpelmo: trionfano il gardenese Oberbacher e la slovena Zupancic

domenica, 3 settembre 2023

Pècol – Transpelmo 2023, il gardenese Alex Oberbacher trionfa sui sentieri della Val di Zoldo, sulle Dolomiti Bellunesi. Al femminile successo della slovena Dominika Zupancic. Ben 1.050 i concorrenti: record per la manifestazione (foto © maxfiabane l’arrivo dei vincitori).

La gara – Dopo aver conquistato due secondi posti (2022 e 2017) e due terzi posti (2019 e 2018), il gardenese, azzurro dello sci alpinismo, è riuscito a salire sul primo gradino del podio di Transpelmo, la skyrun del Monte Pelmo (Dolomiti Bellunesi) andata in scena oggi, atto finale del circuito Golden Trail National Series by Salomon.

Partenza e arrivo nel centro della località di Pècol (logistica rinnovata rispetto al passato), un tracciato di 19,5 chilometri, per 1.450 metri di dislivello sia positivo sia negativo. Prima parte di percorso veloce, poi i primi 450 metri di dislivello single-track nel bosco. Quindi, ecco la salita del sentiero Flaibani, 600 metri di dislivello, passando per una forcelletta con un breve tratto attrezzato con corde fisse e un ripido ghiaione che porta alla forcella di Val d’Arcia (2.475 metri di altitudine, “tetto” della gara). Una volta scollinati, ecco la discesa, molto tecnica, verso Forcella Staulanza.

Ultimi chilometri prima del traguardo ancora in discesa, questa volta più dolce, tra i boschi di Palafavèra. Alex Oberbacher ha vinto la gara sulla salita verso Forcella Val d’Arcia, quando ha forzato il ritmo liberandosi del trentino Marco Filosi con il quale fino a quel momento, sui tratti più corribili, aveva fatto corsa parallela. Al passaggio in forcella l’altoatesino è transitato con quattro minuti di vantaggio, un margine che gli ha consentito di affrontare la discesa in tranquillità. 1h55’06” il riscontro cronometrico per Oberbacher al traguardo. Piazza d’onore per Filosi, staccato di 1’23” e terzo posto per il bellunese Eddj Nani (+1’59”). A completare la top five Roberto Giacomotti e Fabio Ruga.

Al femminile, è targata Slovenia l’edizione 2023 di Transpelmo: vittoria per Dominika Zupancic Valant, recente protagonista ai Mondiali di corsa in montagna di Innsbruck, con il tempo di 2h22’13”. Mai stato in dubbio il successo della Zupancic, in testa fin dai primi metri. Bella lotta, dietro, per il podio. A spuntarla la lombarda Martina Bilora (+4’29” rispetto alla vincitrice) sulla friulana Mara Martini (+6’08”). Nella top five Giulia Marchesoni e Sara Campigotto.

Mara Martini – Prestazione a sorpresa per la friulana della Nazionale Italiana di Sci Alpinismo Mara Martini che oggi in Val di Zoldo si è resa protagonista nella gara di Ultra Trail Transpelmo Sky run, gara di Ultra Trail che ha avuto uno sviluppo totale di 19,5 km con un dislivello di 1450 m 1.450 i metri sia di dislivello positivo sia di dislivello negativo. Super Mara, terza alle spalle della vincitrice la slovena Dominika Zupancic atleta che ha partecipato ai Mondiali di corsa in montagna di Innsbruck e la lombarda Martina Bilora. La friulana, che delle corse in montagna ne fa il suo allenamento, è sorpresa di questo risultato che l’ha posizionata tra le top nella disciplina. Ecco le sue dichiarazioni: “Per me questa era un’opportunità di allenamento, per testare il mio stato di forma spingendo in vista dell’inverno della mie gare di Sci Alpinismo. E mi sono ritrovata sul podio con una delle migliori della disciplina. Sono davvero felice, ed aver corso in questo territorio meraviglioso è ancora più bello”.

Classifiche

Transpelmo maschile: 1. Alex Oberbacher (La Sportiva) 1h55.06; 2. Marco Filosi (Valchiese) 1h56.29; 3. Eddj Nani (Skyrunning Adventure) 1h57.05; 4. Roberto Giacomotti 2h00.02; 5. Fabio Ruga 2h00.24; 6. Gabriele Del Longo 2h04.10; 7. Raffaele Teza 2h06.06; 8. Elia Costa 2h06.26; 9. Dylan De Michiel 2h06.33; 10. Filippo Beccari 2h07.40.

Transpelmo femminile: 1. Dominika Zupancic Volant (Slovenia) 2h22.13; 2. Martina Bilora (La Sportiva) 2h26.42; 3. Mara Martini (La Sportiva) 2h28.21; 4. Giulia Marchesoni 2h28.24; 5. Sara Campigotto 2h33.04; 6. Anna Finizio 2h37.41; 7. Francesca De Colò 2h41.19; 8. Alice Cescutti 2h42.12; 9. Maria Collarin 2h46.44; 10. Veronica Del Grosso 2h47.01.

Le voci dei protagonisti – “Transpelmo è una gara che amo molto, questa era la quinta partecipazione e finalmente sono riuscito a vincere – così il vincitore Alex Oberbacher -. Il momento decisivo è stata la salita verso Forcella Val d’Arcia, dopo il rifugio Venezia: sapevo che dovevo fare la differenza lì per distanziare Filosi. Sono riuscito ad accumulare un bel vantaggio e poi a gestirlo sui ghiaioni in discesa”.

“Prima volta per me in Val di Zoldo, Transpelmo è davvero una bella gara – dice Marco Filosi -. Sul tratto più duro della salita Alex mi è scappato e io non ho potuto fare nulla. Ho faticato parecchio sul tecnico in salita e anche sulla prima parte, tecnica, della discesa, tanto che da secondo ero scivolato in terza posizione. Poi nei chilometri finali, più corribili, ho recuperato, riuscendo a conquistare una bella piazza d’onore”.

“Meglio di così non poteva andare – sottolinea Eddj Nani -. Con due avversari come Oberbacher e Filosi questo terzo posto per me è come una vittoria”.

«Bellissima esperienza questa di Transpelmo – sottolinea Dominika Zupancic. Le Dolomiti le conosco perché ci ho pedalato e perché lo scorso giugno ho corso la Lavaredo Ultra Trail. La Val di Zoldo è stata una scoperta. La gara? Mi è piaciuto molto il tratto tecnico, prima di arrivare a Forcella Val d’Arcia”.

“Sono venuta qui per salire sul podio e ce l’ho fatta – dice Martina Bilora -. Come spesso mi capita, ho fatto fatica nella prima parte, per poi andare meglio nella seconda, riuscendo a recuperare una posizione. Ogni tanto con la coda dell’occhio sono riuscita a godermi qualche scorcio: paesaggi fantastici”.

“Ho preso Transpelmo come un allenamento in vista della stagione invernale, quindi non avevo grandi ambizioni – racconta la sci alpinista azzurra Mara Martini – A lungo sono stata seconda ma poi in discesa i crampi mi hanno frenato. Alla fine, è arrivato un super terzo posto, sono felicissima”.

Partecipazione record – Sono stati 1.050 i concorrenti che hanno dato vita all’edizione 2023 di Transpelmo. Dopo aver stabilito come tetto massimo quota 900, l’organizzazione è stata costretta a riaprire le iscrizioni per fra fronte alle numerosissime richieste, mettendo così a disposizione altri 150 pettorali. Una partecipazione record.

La mascotte Zoldino – Ad accompagnare i concorrenti dell’edizione 2023 di Transpelmo è stato Zoldino. Si tratta della nuova mascotte dell’evento: un dinosauro che vuole richiamare le orme di dinosauro presenti sul monte Pelmo (sul monte Pelmetto si possono notare tre distinte piste di dinosauri del periodo del Triassico).

Transpelmo Junior Run – Contestualmente a Transpelmo c’è stata, come consuetudine, Transpelmo Junior Race, evento dedicato ai più piccoli con tracciati, ricavati attorno all’abitato di Pécol, che vanno dai 600 ai 1200 metri. Un centinaio gli under 12 che si sono sfidati e divertiti.

Il bilancio – “Siamo molto soddisfatti – dicono Eris Costa e Andrea Cero, coordinatori dell’organizzazione. Abbiamo avuto una grande partecipazione, vuol dire che la manifestazione è apprezzata. Ogni anno cerchiamo di introdurre qualche novità, quest’anno la partenza in centro paese e la mascotte: i feedback ricevuti sono stati positivi. Un grande grazie va alle aziende che ci sostengono e ai volontari che ci supportano. Pure quest’anno il lavoro è stato notevole, anche per via delle piogge intense dei giorni scorsi che ci hanno costretto a ripristinare alcuni tratti di sentiero”.

Ticket Golden Series – L’appuntamento Golden Trail National Series Italy Transpelmo ha consegnato ai cinque vincitori (due donne e tre uomini) l’esclusivo Ticket Golden Trail World Series Gran Final “Il Golfo dell’Isola Race” in Liguria, tra Spotorno e Noli, a ottobre. Ad aggiudicarsi il biglietto sono stati Marco Filosi, Roberto Giacomotti, Gabriele Del Longo, Martina Bilora e Giulia Marchesoni.