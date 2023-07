Transbenaco Cruise Race: al via 40 imbarcazioni

sabato, 22 luglio 2023

Salò (Brescia) – Weekend nel segno della Transbenaco Cruise Race: oggi la partenza da Portese per raggiungere la sponda veneta del lago di Garda a Malcesine e domani il ritorno a Salò. Oltre 40 le imbarcazioni iscritte alla regata, nata nel 1986 per iniziativa di un gruppo di amici appassionati di vela, con una formula che combina navigazione da crociera e competizione sportiva.

Si tratta dell’unica manifestazione di questo tipo sul Lago di Garda, e prevede anche una versione in doppio – la Transbenaco per due – che si svolgerà il prossimo 26 agosto.

Il favorito della vigilia è Black Arrow, barca dell’armatore Michele Caldonazzo timonata da Oscar Tonoli, vincitore delle ultime due edizioni.

La partenza è prevista stamani dal porto di Portese, con arrivo nel primo pomeriggio alla Fraglia Vela Malcesine, sulla sponda veneta del lago, cena presso il circolo e pernottamento.

Si riparte il giorno seguente per tagliare il traguardo nel Golfo di Salò nel pomeriggio. Ogni tratta percorsa dai velisti corrisponde a circa 20 miglia nautiche.

Delle circa quaranta imbarcazioni iscritte, la flotta più numerosa sarà quella del Dolphin 81 al momento con 12 barche, ma tra i monotipi del Garda saranno presenti anche Fun, Asso99, Protagonist, Ufo28, Melges, Surprise oltre alle altre imbarcazioni da crociera e ORC.

Sono presenti anche due equipaggi tedeschi e uno olandese con imbarcazioni da crociera.

Il Comitato di Regata è presieduto da Mino Miniati, coadiuvato dagli ufficiali Ezio Pozzengo e Paolo Zanellato.

37ª Transbenaco Cruise Race

22-23 Luglio 2023

Organizzazione: Circolo Nautico Portese, Società Canottieri Garda Salò

Collaborazione: Fraglia Vela Malcesine

Sponsor: Lefay Resorts, Argoclima, Fast s.p.a., Sanitaria Servizi Ambientali, Centrale del Latte di Brescia, Donati s.p.a., Omsi Trasmissioni, Prealux, Camping Eden, Ristorante Pizzeria Gran Fausto, Cantine Scolari.

Patronato: Regione Lombardia

Patrocinio: Consiglio Regionale Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità del Garda, Garda Lombardia, Comune di Malcesine, Comune di Salò, Coni Lombardia

La storia della regata

La Transbenaco Cruise Race è una regata nata tra amici, nel lontano 1986, con la volontà di divertirsi navigando e intenzionati a coinvolgere in questa loro avventura altre persone appassionate di acqua, vento e vela. Il format inedito, prevedeva sin dagli esordi, la partecipazione di qualsiasi tipo di equipaggio a bordo di imbarcazioni a bulbo di lunghezza superiore a 6 metri, con il principale obiettivo di mettere alla prova se stessi nella conduzione della barca e sfidare gli altri concorrenti in due prove di regata (in tempo reale) sulla rotta PORTESE-RIVA DEL GARDA e ritorno

La caratteristica peculiare della regata è da sempre però la sosta notturna presso un porto ospitante dell’alto Garda, dove la convivialità e la goliardia l’hanno sempre fatta da padrone.

Non solo una sfida sportiva ma anche un’esperienza di crociera e di marineria, il tutto condensato in un frizzante weekend di mezza estate.

Negli anni, sono cambiati i riferimenti logistici, con soste notturne a Limone, a Torbole e oggi a Malcesine, ma lo spirito della regata è rimasto sempre lo stesso, conservandosi inalterato per 36 edizioni.

Dal 2018, la Transbenaco non è più solo la classica competizione velica agonistica, in quanto alla regata principale, si affiancano una veleggiata, riservata ad una platea non competitiva di velisti amatoriali e una più audace «Transbenaco per due» destinata a equipaggi di sole 2 persone.