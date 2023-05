Trail: Georg Piazza e Chiara Boggio trionfano all’Asics Malcesine Baldo

sabato, 6 maggio 2023

Malcesine – La seconda giornata dell’Asics Malcesine Baldo Trail è all’insegna delle prove di trail. Nella 50 chilometri vincono Georg Piazza (Asv Gherdeina Runners) e Chiara Boggio (Durbano Gas Energy Rivarolo 77). Nella gara più breve vittoria per Lorenzo Beltrami (Sky Lario Runners) e Veronica Maran (Skyrunners Le Vigne Vicenza). Domani si chiude il programma con la gara “Short” di 16 chilometri (foto © Carlo Ambrosi)

Lo spettacolo delle prove più lunghe dell’ASICS Malcesine Baldo Trail è partito dal lungo lago di Malcesine alle ore 7:30 con la gara “Ultra” sulla distanza di 50 chilometri. La prova “Medium” ha avuto il suo start un’ora dopo, per gli atleti un percorso di 24 chilometri con 1994 metri di dislivello positivo.

Nella 50 chilometri i concorrenti dovevano affrontare 3355 metri di dislivello di sola salita con gli spettacolari passaggi del Monte Altissimo, del Monte Baldo, e la lunga discesa verso Malcesine.

Sino al nono chilometro di Bocca di Navene Georg Piazza e Francesco Lorenzi e Luca Carrara hanno corso insieme, ancora troppo presto per i battistrada definire una tattica di gara. Nella salita verso il Monte Altissimo, GPM di giornata con i suoi 2060 metri, l’atleta gardenese ha provato a cambiare il ritmo per staccare i suoi compagni di fuga. Alle sue spalle Francesco Lorenzi e Luca Carrara provano a tenere a vista Piazza, appena dietro Marco Bellini e Michele Azzolin.

La risalita verso il Monte Baldo di Georg Piazza prosegue in solitaria con circa 3 minuti di vantaggio sugli inseguitori. Allo scollinamento, prima di buttarsi a capofitto verso Malcesine, Piazza aveva guadagnato ancora qualche secondo sugli avversari. La discesa di 14 chilometri è una lunga volata verso il traguardo di Malcesine posizionato a pochi metri dalla riva del lago.

Piazza taglia il traguardo tra due ali di pubblico con il tempo di 5:33’55’’. In seconda posizione dopo 3’32’’ si classifica Francesco Lorenzi. Luca Carrara sale sul terzo gradino del podio con tempo di 5:44’06’’. Marco Bellini e Michele Azzolin sono rispettivamente quarto e quinto.

In campo femminile Chiara Boggio è sempre stata al comando della gara, l’austrica Evelyne Lachner e Raffaella Canino invece hanno combattuto per conquistare la seconda piazza.

La Boggio arriva sul lungo lago di Malcesine con il tempo di 7:07’40’’, l’austrica chiude in seconda posizione con il tempo di 7:23’16’, mentre la Canino è terza.

Nella prova “Medium” sui 24 chilometri Lorenzo Beltrami vince con il tempo di 2:20’24’’ davanti a Sergio Bonaldi, fresco vincitore del Vertical di venerdì. Bonaldi giunge al traguardo con solo 1’26’’ di ritardo. Sul terzo gradino del podio sale Lukas Gasser con il tempo di 2:24’09’’.

Nella gara rosa Veronica Maran domina davanti a Bianca Morvillo fermando il crono su 3:22’01’’. La seconda classificata accusa solamente 1’35’’ di ritardo dalla vincitrice. Rossella Munari è terza con il tempo di 3:33’04’’.

Il programma dell’ASICS Malcesine Baldo Trail si concluderà domani, domenica 6 maggio con la gara “Short” di 16 chilometri. La manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 700 runner lungo i sentieri dell’Alto Garda andrà in archivio con una corsa spettacolare e molto veloce che partirà e arriverà nel centro di Malcesine. Il percorso si svolgerà prevalentemente su sentieri e strade sterrate a mezza costa con un dislivello di sola salita di 1185 metri.